L'OL fait une offre pour Endrick !

L'OL fait une offre pour Endrick !

OL25 août , 16:20
parQuentin Mallet
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Pas certain d'avoir beaucoup de temps de jeu cette saison, Endrick pourrait à nouveau demander à être envoyé en prêt avant la fin du mercato. Toujours attaché à lui après sa demi-saison dernière, l'Olympique Lyonnais s'est de nouveau positionné pour le recruter.
Le Real Madrid n'a pas pu compter sur Endrick pour son premier match de la saison face à l'Espanyol. Victime d'une rechute d'une blessure à la cuisse, le Brésilien avait manqué le dernier amical face à Schalke et n'était pas de la partie pour le premier match des Merengue en Liga. Sa situation continue malgré tout de faire beaucoup de bruit à Valdebebas.
Soutenu par José Mourinho, Endrick pourrait toutefois faire ses valises d'ici à la fin du mercato estival afin de trouver un temps de jeu conséquent ailleurs et ainsi éviter la concurrence forte dans le secteur offensif madrilène. En ce sens, l'Olympique Lyonnais s'est une nouvelle fois manifesté.

L'OL tente encore Endrick

C'est en tout cas ce qu'il faut croire des informations de Fichajes. Depuis l'Espagne, on affirme que l'OL s'est positionné sur le dossier Endrick et qu'il envisage de formuler une nouvelle demande de prêt, cette fois pour une saison pleine. L'hiver dernier, l'international auriverde avait été la recrue phare des Gones, lui qui avait accepté de quitter Madrid pour se donner une chance de participer à la Coupe du monde en fin de saison. S'il pensait pouvoir obtenir une place plus importante dans l'effectif du Real en revenant, il n'en est visiblement rien. Si José Mourinho a récemment déclaré qu'il comptait sur lui, la réalité de la concurrence en attaque est bien là.
Le site espagnol ajoute qu'un prêt à Lyon serait une option intéressante pour lui car il connait déjà l'environnement du club, ainsi que les joutes de la Ligue 1. Reste à savoir désormais s'il quittera bel et bien le Real Madrid avant la fin du mercato. Car si José Mourinho espère pouvoir compter sur tous ses atouts, le joueur, lui, a probablement d'autres plans en tête. Comme ceux de bénéficier d'un temps de jeu plus important ailleurs afin de progresser. Enfin, pour l'OL, la concurrence est rude car plusieurs clubs de Premier League, dont Liverpool, sont prêts à formuler une offre de transfert au-delà de 60 millions d'euros.

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Derniers commentaires

Didier Deschamps n'était pas visé, cette figure de l'OM le jure

Moi perso vous ne me faites meme pas honte ,parceque je ne m'identifie meme pas a vous , vous êtes rien juste des mastres qui doivent regarder leurs match a la tete de leurs patelin hors marseille.. Sinon mange un chibre toi aussi

L'OL fait une offre pour Endrick !

Sauf s'il y'a prise en charge du salaire.

Didier Deschamps n'était pas visé, cette figure de l'OM le jure

C'est toi qui fou la honte.. Je te sens énervé 🤣

L'OL fait une offre pour Endrick !

De toutes façons l'OL n'a pas les moyens de se payer Endrick. De toutes façons la DNCG bloquerait le transfert.

Rafik Belghali à l'OM, le refus est terrible

Ça se tient ce que tu dis. Il paraît que des joueurs ont accepté de baisser leur salaire aussi. De toute façon on est dans la merde et si on vend balerdi et Timber et sans recrue à côté, je nous vous quand-même compétitif, surtout avec Genesio qui a mis tlm dans sa poche.

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