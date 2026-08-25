L'OL fait une offre pour Endrick !

Pas certain d'avoir beaucoup de temps de jeu cette saison, Endrick pourrait à nouveau demander à être envoyé en prêt avant la fin du mercato. Toujours attaché à lui après sa demi-saison dernière, l'Olympique Lyonnais s'est de nouveau positionné pour le recruter.

Le Real Madrid n'a pas pu compter sur Endrick pour son premier match de la saison face à l'Espanyol. Victime d'une rechute d'une blessure à la cuisse, le Brésilien avait manqué le dernier amical face à Schalke et n'était pas de la partie pour le premier match des Merengue en Liga. Sa situation continue malgré tout de faire beaucoup de bruit à Valdebebas.

Soutenu par José Mourinho, Endrick pourrait toutefois faire ses valises d'ici à la fin du mercato estival afin de trouver un temps de jeu conséquent ailleurs et ainsi éviter la concurrence forte dans le secteur offensif madrilène. En ce sens, l' Olympique Lyonnais s'est une nouvelle fois manifesté.

L'OL tente encore Endrick

C'est en tout cas ce qu'il faut croire des informations de Fichajes. Depuis l'Espagne, on affirme que l'OL s'est positionné sur le dossier Endrick et qu'il envisage de formuler une nouvelle demande de prêt, cette fois pour une saison pleine. L'hiver dernier, l'international auriverde avait été la recrue phare des Gones, lui qui avait accepté de quitter Madrid pour se donner une chance de participer à la Coupe du monde en fin de saison. S'il pensait pouvoir obtenir une place plus importante dans l'effectif du Real en revenant, il n'en est visiblement rien. Si José Mourinho a récemment déclaré qu'il comptait sur lui, la réalité de la concurrence en attaque est bien là.

Le site espagnol ajoute qu'un prêt à Lyon serait une option intéressante pour lui car il connait déjà l'environnement du club, ainsi que les joutes de la Ligue 1. Reste à savoir désormais s'il quittera bel et bien le Real Madrid avant la fin du mercato. Car si José Mourinho espère pouvoir compter sur tous ses atouts, le joueur, lui, a probablement d'autres plans en tête. Comme ceux de bénéficier d'un temps de jeu plus important ailleurs afin de progresser. Enfin, pour l'OL, la concurrence est rude car plusieurs clubs de Premier League, dont Liverpool, sont prêts à formuler une offre de transfert au-delà de 60 millions d'euros.