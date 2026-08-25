Les offres s'accumulent, Paixao fait trembler l'OM

L'OM n'en a pas fini avec son mercato et certains joueurs phares de l'effectif phocéen pourraient encore partir. Et Igor Paixão est plus que jamais concerné.

L' Olympique de Marseille ne manquera pas de travail dans les prochains jours sur le mercato. Les Phocéens ont plus que jamais besoin de rentrées d'argent significatives. Cela entraînera forcément des sacrifices. Amine Gouiri et Igor Paixão sont actuellement les deux joueurs marseillais affichant la plus grosse valeur marchande. Les deux joueurs se plaisent sous les ordres de Bruno Genesio, mais la réalité du marché pourrait les contraindre à envisager un départ. Ces dernières heures, c'est Igor Paixão qui fait parler de lui, alors que de nombreux clubs sont intéressés par son profil.

Paixão, l'OM va devoir résister

Selon les informations du journaliste Adam Manseur, l'AC Milan, Aston Villa, l'Atlético de Madrid et Arsenal ont en effet récemment pris des renseignements sur la situation de l'ancien joueur de Feyenoord. Bruno Genesio souhaite plus que jamais conserver le Brésilien, mais des offres pourraient prochainement être formulées pour Paixão. Des propositions qui pourraient être particulièrement intéressantes pour la direction de l'Olympique de Marseille, alors que cette dernière espère recevoir un chèque de près de 50 millions d'euros dans ce dossier.

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