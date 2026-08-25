Les offres s'accumulent, Paixao fait trembler l'OM

Les offres s'accumulent, Paixao fait trembler l'OM

OM25 août , 14:40
parHadrien Rivayrand
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L'OM n'en a pas fini avec son mercato et certains joueurs phares de l'effectif phocéen pourraient encore partir. Et Igor Paixão est plus que jamais concerné.
L'Olympique de Marseille ne manquera pas de travail dans les prochains jours sur le mercato. Les Phocéens ont plus que jamais besoin de rentrées d'argent significatives. Cela entraînera forcément des sacrifices. Amine Gouiri et Igor Paixão sont actuellement les deux joueurs marseillais affichant la plus grosse valeur marchande. Les deux joueurs se plaisent sous les ordres de Bruno Genesio, mais la réalité du marché pourrait les contraindre à envisager un départ. Ces dernières heures, c'est Igor Paixão qui fait parler de lui, alors que de nombreux clubs sont intéressés par son profil.

Paixão, l'OM va devoir résister 

Selon les informations du journaliste Adam Manseur, l'AC Milan, Aston Villa, l'Atlético de Madrid et Arsenal ont en effet récemment pris des renseignements sur la situation de l'ancien joueur de Feyenoord. Bruno Genesio souhaite plus que jamais conserver le Brésilien, mais des offres pourraient prochainement être formulées pour Paixão. Des propositions qui pourraient être particulièrement intéressantes pour la direction de l'Olympique de Marseille, alors que cette dernière espère recevoir un chèque de près de 50 millions d'euros dans ce dossier.

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Reste également à savoir si Igor Paixão serait ouvert à un départ alors qu'il semble enfin lancé à l'Olympique de Marseille. Pas mal de mouvements sont encore attendus dans la cité phocéenne et nul doute que le départ d'un joueur aussi important qu'Igor Paixão serait un coup dur XXL pour Bruno Genesio. L'entraîneur phocéen sait que la situation financière du club marseillais est plus que complexe et c'est dans ce contexte qu'il faudra préparer la prochaine rencontre de Ligue 1. Ce sera en plus un choc le week-end prochain face à l'AS Monaco sur la pelouse du Stade Louis-II.
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On le garde le Fofana il veut rester . De toute façon les italiens ils n on pas une tune a part des prêts il ne se passe pas grand chose en Italie autant le garder.

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Le problème de cette chaine c'est surtout le fait que la Ligue est devenue inintéressante car toute la France sita que le PSG sera à nouveau champion de France dès le départ. Pourquoi pays 20 euros pendant 12 mois pour voir des matches qui finalement qui n'ont aucun intérêt. Simplement le fait de suivre une équipe et c'est tout.

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