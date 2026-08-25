PSG : Dembélé viré par Ferran Torres, alerte à Paris

Entré en jeu à la mi-temps à la place d'Ousmane Dembélé lors du déplacement à Rennes, Ferran Torres s'est offert un doublé et a sans aucun doute marqué des points auprès de Luis Enrique. De quoi lancer un débat sur l'identité du titulaire en pointe… au détriment du Ballon d'Or ?

Arrivé cet été au PSG pour apporter de la concurrence au poste de numéro 9 en lieu et place de Gonçalo Ramos, Ferran Torres n'a pas mis longtemps à se mettre Luis Enrique dans la poche. En cause, un doublé inscrit dès son premier match ce dimanche soir, lors du déplacement à Rennes. Deux buts marqués après être entré en jeu à la mi-temps à la place d'Ousmane Dembélé, lequel venait de réaliser une première mi-temps très moyenne.

Alors que Luis Enrique n'hésite jamais à mettre ses meilleurs joueurs sur le banc lorsque leurs dernières performances le justifient, peut-on s'attendre à ce que le Ballon d'Or en titre se retrouve plus souvent sur le banc si Ferran Torres performe ? C'est la question que se pose le journaliste David Aiello sur les ondes de ICI Paris Île-de-France.

Luis Enrique face à un casse-tête

« C'est le logiciel de Luis Enrique, il n'y a pas de titulaires absolus. Il prend un mec qui est champion du monde et meilleur buteur du Barça l'année dernière, il n'a pas pu lui vendre comme projet de venir comme supersub. C'est juste pas possible pour un mec comme ça. Le projet est clair : fais tes preuves et les meilleurs jouent.

Il a des qualités qui, en fonction de l'adversité, du contexte, etc… le fait qu'il puisse être un numéro 9 pas à la Gonçalo Ramos mais plutôt capable de s'intercaler, de venir décrocher et participer au jeu… il a beaucoup d'atouts pour être un titulaire potentiel. La concurrence est incroyable, mais il fait partie des gars qui vont postuler », explique-t-il. Reste à savoir désormais ce que Luis Enrique a en tête concernant son compatriote et nouvel attaquant.