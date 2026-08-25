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Paris Sportifs : L'OL passe, c'est plus de 200 euros pour vous

Paris Sportifs25 août , 16:40
parredaction
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L’OL monte en puissance, et va en avoir besoin pour le match de ce mercredi pour valider son billet pour la phase de poule de la Ligue des Champions.
Après un très solide nul 1-1 en Turquie, les joueurs de Paulo Fonseca vont devoir confirmer pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Une victoire permettrait d’assurer cette place si précieuse pour le club, mais aussi pour la France à l’indice UEFA.
Ce premier gros choc européen de la saison est le moment idéal pour se lancer dans les paris sportifs avec notre partenaire Winamax. Il faut dire que Foot01 vous propose une offre en or pour découvrir les paris sportifs sans prendre le moins risque. Une proposition impossible à refuser puisque, si vous vous inscrivez à travers les liens de cet article, vous bénéficiez de l’offre de bienvenue imbattable. Winamax propose en effet une offre où vous ne pouvez tout simplement pas être perdant.
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Derniers commentaires

Didier Deschamps n'était pas visé, cette figure de l'OM le jure

Moi perso vous ne me faites meme pas honte ,parceque je ne m'identifie meme pas a vous , vous êtes rien juste des mastres qui doivent regarder leurs match a la tete de leurs patelin hors marseille.. Sinon mange un chibre toi aussi

L'OL fait une offre pour Endrick !

Sauf s'il y'a prise en charge du salaire.

Didier Deschamps n'était pas visé, cette figure de l'OM le jure

C'est toi qui fou la honte.. Je te sens énervé 🤣

L'OL fait une offre pour Endrick !

De toutes façons l'OL n'a pas les moyens de se payer Endrick. De toutes façons la DNCG bloquerait le transfert.

Rafik Belghali à l'OM, le refus est terrible

Ça se tient ce que tu dis. Il paraît que des joueurs ont accepté de baisser leur salaire aussi. De toute façon on est dans la merde et si on vend balerdi et Timber et sans recrue à côté, je nous vous quand-même compétitif, surtout avec Genesio qui a mis tlm dans sa poche.

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