Paris Sportifs : L'OL passe, c'est plus de 200 euros pour vous

L’OL monte en puissance, et va en avoir besoin pour le match de ce mercredi pour valider son billet pour la phase de poule de la Ligue des Champions.

Après un très solide nul 1-1 en Turquie, les joueurs de Paulo Fonseca vont devoir confirmer pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Une victoire permettrait d’assurer cette place si précieuse pour le club, mais aussi pour la France à l’indice UEFA.

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