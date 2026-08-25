LdC : Le programme TV des barrages retour

Rafik Belghali à l'OM, le refus est terrible

Ça se tient ce que tu dis. Il paraît que des joueurs ont accepté de baisser leur salaire aussi. De toute façon on est dans la merde et si on vend balerdi et Timber et sans recrue à côté, je nous vous quand-même compétitif, surtout avec Genesio qui a mis tlm dans sa poche.