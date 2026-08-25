OL : Fofana reste, Fonseca balance l'info !

OL : Fofana reste, Fonseca balance l'info !

OL25 août , 14:00
parQuentin Mallet
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En marge de la réception de Fenerbahçe dans le cadre du match retour du barrage d'accession à la Ligue des champions, Paulo Fonseca a évoqué le dossier Malick Fofana lors du point presse. L'occasion pour l'entraineur lyonnais de mettre un stop à tout le monde.
Le dossier Malick Fofana est l'un des gros enjeux de cette fin de mercato pour l'Olympique Lyonnais. Une défaite face à Fenerbahçe ce mercredi soir anéantirait de fait une éventuelle qualification pour la prochaine Ligue des champions, et les espoirs de récolter une grosse somme d'argent avec. C'est donc tout naturellement que la direction sportive lyonnaise considère l'international belge comme une grosse valeur marchande qui pourrait encore quitter le Rhône dans les jours à venir.
L'AS Roma est à l'affût et attend une évolution de la situation sportive de l'OL pour passer à l'action ou non, tandis que les Gones espèrent pouvoir se qualifier en C1 pour faire monter encore un peu la cote de leur joueur. Au milieu des spéculations, Paulo Fonseca est beaucoup plus terre à terre.

Malick Fofana ne partira pas selon Paulo Fonseca

Présent en conférence de presse en marge de la réception du club stambouliote, le technicien portugais est revenu sur le dossier Malick Fofana. « Il a bien géré cette situation (sa convalescence, ndlr) et je pense que ce sera un joueur qui va continuer avec nous. Il est très motivé pour continuer avec nous. Ce qui se dit sur son avenir, il le gère bien. Malick est motivé pour le match et aussi continuer avec nous. Nous ne sommes pas préoccupés par la vente de Malick. Nous avons des offres, refusées. Si les autres le veulent, vu sa qualité, ils doivent bien payer », a expliqué Paulo Fonseca.
Pour l'entraineur de l'OL, pas de doute, il n'y a aucune urgence concernant Malick Fofana. Il considère, au nom de sa direction, que le Belge coûte beaucoup plus cher que le montant des offres déjà reçues jusqu'à présent, et que tout porte à croire qu'il portera le maillot de l'OL lors de cette saison 2026-2027.

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Enfin faire payer un joueur avec un potentiel fou, tu le veux tu payes

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Pourtant la Bundesliga a plus d'un Milliard de droits tv, alors que sur les 15 dernières annees le Bayern a ete champion 14 fois... Mais bon pour les Marseillais on peut comprendre votre désarroi de devoir payer pour voir 11 chevres et leur berger au velodrome !!!

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On le garde le Fofana il veut rester . De toute façon les italiens ils n on pas une tune a part des prêts il ne se passe pas grand chose en Italie autant le garder.

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