OL : Fofana reste, Fonseca balance l'info !

Info ou intox quoi il en soit paixao n’a rien à envier bouaddi même si ce n’est pas le même poste c’est 100 millions ou rien
Magnifique concurrence!
Enfin faire payer un joueur avec un potentiel fou, tu le veux tu payes
Pourtant la Bundesliga a plus d'un Milliard de droits tv, alors que sur les 15 dernières annees le Bayern a ete champion 14 fois... Mais bon pour les Marseillais on peut comprendre votre désarroi de devoir payer pour voir 11 chevres et leur berger au velodrome !!!
On le garde le Fofana il veut rester . De toute façon les italiens ils n on pas une tune a part des prêts il ne se passe pas grand chose en Italie autant le garder.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|2
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
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|0
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|1
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|0
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|2
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|1
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|2
|-2
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|1
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|0
|1
|2
|5
|-3
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
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