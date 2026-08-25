Guéla Doué au PSG, discussions en cours

Le seul poste pas totalement doublé au PSG fait parler. Le club de la capitale se penche sur Guéla Doué pour seconder Achraf Hakimi, et réunir les deux frères Doué.

Formé au Stade Rennais en compagnie de son frère Désiré, Guéla Doué pourrait bien être la recrue surprise du PSG sur le gong de la fin du mercato. Le club de la capitale a ce qu’il faut à de nombreux postes, mais n’a toujours pas de doublure de métier à Achraf Hakimi. En ce début de saison, le Marocain est dans une forme physique épatante, et semble inépuisable pour occuper le couloir droit. Mais le double champion d’Europe le sait, une saison est longue et entre les blessures, les matchs internationaux et les éventuelles suspensions, le besoin d’avoir un deuxième latéral droit existe réellement.

Les frères Doué réunis à Paris ?!

Voilà pourquoi, selon les informations de Sacha Tavolieri, le PSG cherche à faire venir Guéla Doué. Le défenseur évolue actuellement à Strasbourg, où il enchaine les saisons solides. Courtisé en Allemagne et en Angleterre, celui qui est international ivoirien n’a pas bougé de l’Alsace cet été. Jusqu’à présent tout du moins car le Paris SG est entré dans la danse. Les contacts existaient déjà, mais les discussions s’intensifient, sans pour le moment être entrées dans la phase de négociations de club à club.

A 23 ans, Doué possède un contrat jusqu’en 2029 et donc le temps de voir venir. Sa valeur est de 20 millions d’euros, et vue la qualité du joueur et le nom du club qui veut le faire venir, nul doute que Strasbourg se montrera gourmand si cela discute transfert avec le PSG. Mais Paris n’a pour le moment pas eu peur de miser gros cet été pour doubler les postes et se renforcer avec des joueurs qui ont tapé dans l’oeil de Luis Enrique et de Luis Campos. Et c’est le cas depuis bien longtemps pour Guéla Doué, qui a déjà été annoncé dans les petits papiers du PSG par le passé.