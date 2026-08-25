Didier Deschamps n'était pas visé, cette figure de l'OM le jure

Le tifo pro-espagnol n'était pas anti-Deschamps, le patron des South Winners a du s'en expliquer après l'incompréhension autour du OM-Strasbourg de vendredi.

Un tifo est une animation créée par les supporters pour soutenir son équipe, la pousser à se dépasser. Mais parfois, d’autres messages sont passés, qui concernent le monde du supporterisme ou des ultras, un hommage à un joueur ou la vie du club. Vendredi dernier, voir un drapeau espagnol géant couvrir le virage des South Winners pour le lancement de la saison de l’OM contre Strasbourg a eu de quoi surprendre.

Même chez les supporters marseillais, l’incompréhension était de mise car aucun joueur du club n’est Espagnol, et il n’y a pas d’alliance particulière avec la sélection ibérique aux dernières nouvelles. Au contraire, certains supporters ont pesté car à chaque déplacement européen de l’autre côté des Pyrénées, l’OM est plutôt chaudement reçu, notamment par la police ou les supporters locaux.

La preuve que ce tifo n’a pas été compris, Rachid Zeroual, le patron des South Winners, a été obligé de s’en expliquer quelques jours plus tard. Dans le FCMarseille, le supporter historique a donné les raisons de cette animation. Et vu que l’Espagne a éliminé la France de Didier Deschamps, dont Zeroual avait eu la peau par tous les moyens puisqu’il était allé jusqu’à faire une grève en quart de finale de la Ligue des Champions en 2012, une précision a été faite à ce sujet.

« L’Espagne a gagné la Coupe du monde, ce n’était pas contre Didier Deschamps. Je trouve qu’ils ont un jeu magnifique, ils m’ont surpris ! Et après, dans mon groupe, il y a aussi des Espagnols, on est cosmopolite à 200 % », a avancé Rachid Zeroual. En tout cas, sa vindicte à l’encontre de Didier Deschamps, ancien joueur et entraineur de l’OM, n’a pas été sa motivation pour célébrer la défaite des Bleus contre l’Espagne à ses yeux.