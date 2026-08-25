Didier Deschamps n'était pas visé, cette figure de l'OM le jure

Didier Deschamps n'était pas visé, cette figure de l'OM le jure

Equipe de France25 août , 17:00
parGuillaume Conte
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Le tifo pro-espagnol n'était pas anti-Deschamps, le patron des South Winners a du s'en expliquer après l'incompréhension autour du OM-Strasbourg de vendredi.
Un tifo est une animation créée par les supporters pour soutenir son équipe, la pousser à se dépasser. Mais parfois, d’autres messages sont passés, qui concernent le monde du supporterisme ou des ultras, un hommage à un joueur ou la vie du club. Vendredi dernier, voir un drapeau espagnol géant couvrir le virage des South Winners pour le lancement de la saison de l’OM contre Strasbourg a eu de quoi surprendre.
Même chez les supporters marseillais, l’incompréhension était de mise car aucun joueur du club n’est Espagnol, et il n’y a pas d’alliance particulière avec la sélection ibérique aux dernières nouvelles. Au contraire, certains supporters ont pesté car à chaque déplacement européen de l’autre côté des Pyrénées, l’OM est plutôt chaudement reçu, notamment par la police ou les supporters locaux.
La preuve que ce tifo n’a pas été compris, Rachid Zeroual, le patron des South Winners, a été obligé de s’en expliquer quelques jours plus tard. Dans le FCMarseille, le supporter historique a donné les raisons de cette animation. Et vu que l’Espagne a éliminé la France de Didier Deschamps, dont Zeroual avait eu la peau par tous les moyens puisqu’il était allé jusqu’à faire une grève en quart de finale de la Ligue des Champions en 2012, une précision a été faite à ce sujet.
« L’Espagne a gagné la Coupe du monde, ce n’était pas contre Didier Deschamps. Je trouve qu’ils ont un jeu magnifique, ils m’ont surpris ! Et après, dans mon groupe, il y a aussi des Espagnols, on est cosmopolite à 200 % », a avancé Rachid Zeroual. En tout cas, sa vindicte à l’encontre de Didier Deschamps, ancien joueur et entraineur de l’OM, n’a pas été sa motivation pour célébrer la défaite des Bleus contre l’Espagne à ses yeux.
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L'OL fait une offre pour Endrick !

Derniers commentaires

Didier Deschamps n'était pas visé, cette figure de l'OM le jure

Moi perso vous ne me faites meme pas honte ,parceque je ne m'identifie meme pas a vous , vous êtes rien juste des mastres qui doivent regarder leurs match a la tete de leurs patelin hors marseille.. Sinon mange un chibre toi aussi

L'OL fait une offre pour Endrick !

Sauf s'il y'a prise en charge du salaire.

Didier Deschamps n'était pas visé, cette figure de l'OM le jure

C'est toi qui fou la honte.. Je te sens énervé 🤣

L'OL fait une offre pour Endrick !

De toutes façons l'OL n'a pas les moyens de se payer Endrick. De toutes façons la DNCG bloquerait le transfert.

Rafik Belghali à l'OM, le refus est terrible

Ça se tient ce que tu dis. Il paraît que des joueurs ont accepté de baisser leur salaire aussi. De toute façon on est dans la merde et si on vend balerdi et Timber et sans recrue à côté, je nous vous quand-même compétitif, surtout avec Genesio qui a mis tlm dans sa poche.

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