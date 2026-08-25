OL : 40 ME ou rien, Lyon gagne la bataille

OL : 40 ME ou rien, Lyon gagne la bataille

OL25 août , 12:40
parCorentin Facy
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Le dossier Malick Fofana risque de tenir en haleine les supporters de l’OL d’ici la fin de l’été. Le club rhodanien exige 40 millions d’euros pour lâcher sa pépite de 21 ans, un prix trop élevé aux yeux des courtisans du Belge.
Courtisé par l’AS Roma, Malick Fofana sera-t-il toujours un joueur de l’Olympique Lyonnais à la fin du mercato ? La question se pose alors que l’international belge n’est pas certain de vouloir faire ses valises, malgré un accord trouvé il y a plusieurs jours entre ses représentants et le club italien. Ces derniers jours, on apprenait qu’en cas de qualification en Ligue des Champions, l’ailier passé par La Gantoise serait plutôt favorable à l’idée de poursuivre sa progression une année supplémentaire à l’OL.
Principal courtisan de Malick Fofana, la Roma a en plus du mal à suivre financièrement par rapport aux exigences du club rhodanien. L’Equipe confirme cette tendance dans son édition du jour et l’affirme : Lyon ne lâchera pas Malick Fofana pour moins de 40 millions d’euros, un prix non-négociable auprès de la direction lyonnaise. Or, le club italien « n’est pas disposé » à s’aligner sur les demandes de l’OL. Le dossier est donc bloqué pour l’instant… pour le plus grand bonheur de Paulo Fonseca. L’entraîneur portugais ne s’en est pas caché, il souhaite conserver Malick Fofana et plus encore en cas de qualification pour la Ligue des Champions.

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Un constat d’autant plus valable que son potentiel successeur Julien Duranville, recruté au Borussia Dortmund pour 8,5 millions d’euros bonus compris, n’a pas encore convaincu le staff lyonnais lors de ses premières semaines au sein du club. Reste maintenant à voir comment évolueront les prochains jours dans ce sprint final du mercato, l’OL sachant pertinemment que tout peut basculer d’un moment à l’autre, notamment si un club de Premier League se positionne pour recruter Malick Fofana, un scénario qui n'est pas encore à exclure.
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Pourtant la Bundesliga a plus d'un Milliard de droits tv, alors que sur les 15 dernières annees le Bayern a ete champion 14 fois... Mais bon pour les Marseillais on peut comprendre votre désarroi de devoir payer pour voir 11 chevres et leur berger au velodrome !!!

OL : 40 ME ou rien, Lyon gagne la bataille

On le garde le Fofana il veut rester . De toute façon les italiens ils n on pas une tune a part des prêts il ne se passe pas grand chose en Italie autant le garder.

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