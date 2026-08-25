OM : Leonardo Balerdi abandonne

Sifflé lors de sa dernière apparition au Vélodrome face à l'Atlético de Madrid en amical, Leonardo Balerdi vit très mal cette cassure avec les supporters. A tel point qu'il se demande s'il a encore la force d'inverser la situation. De quoi relancer la possibilité d'un départ d'ici à la fin du mercato estival.

Tic tac. Le temps file et l' Olympique de Marseille n'a toujours pas réalisé le moindre recrutement cet été. Confronté à des difficultés financières importantes, le club de la Canebière se retrouve coincé à cause de sa masse salariale. Grégory Lorenzi ne peut boucler aucun dossier tant que certains des plus gros salaires du club ne partiront pas.

Pierre-Emile Hojbjerg et Nayef Aguerd ne sont d'ailleurs pas passés loin d'alléger cette masse en quittant l'OM, mais les deux cadres ont fait faux-bond à leur prétendant respectif. Résultat, Bruno Genesio a dû commencer sa campagne en Ligue 1 sans recrue. Alors que le sprint final a débuté, Leonardo Balerdi pourrait être le prochain joueur à plier bagages.

Leonardo Balerdi, vers un départ de dernière minute ?

Comme le rappelle L'Equipe, tout le monde est à vendre à Marseille, au grand désarroi de Genesio qui espère pouvoir garder sa colonne vertébrale de joueurs majeurs. De son côté, Leonardo Balerdi a beaucoup de mal à encaisser les sifflets des supporters à son encontre lors de la réception de l'Atlético de Madrid au Vélodrome en amical. Touché au mollet et absent pour le match d'ouverture de la Ligue 1 face à Strasbourg, l'international argentin a eu tout le temps de cogiter sur son avenir.

Et le quotidien sportif français va même plus loin en expliquant que ce mal-être ressenti à cause de cette situation ouvre la porte à un départ en fin de mercato. S'il n'a plus le cote qu'il avait l'hiver dernier, Leonardo Balerdi devrait faire l'objet d'intérêts venus de clubs de Premier League qui chercheront à faire des ajustements de dernière minute dans leurs effectifs.