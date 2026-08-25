OM : Leonardo Balerdi abandonne

OM : Leonardo Balerdi abandonne

OM25 août , 16:00
parQuentin Mallet
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Sifflé lors de sa dernière apparition au Vélodrome face à l'Atlético de Madrid en amical, Leonardo Balerdi vit très mal cette cassure avec les supporters. A tel point qu'il se demande s'il a encore la force d'inverser la situation. De quoi relancer la possibilité d'un départ d'ici à la fin du mercato estival.
Tic tac. Le temps file et l'Olympique de Marseille n'a toujours pas réalisé le moindre recrutement cet été. Confronté à des difficultés financières importantes, le club de la Canebière se retrouve coincé à cause de sa masse salariale. Grégory Lorenzi ne peut boucler aucun dossier tant que certains des plus gros salaires du club ne partiront pas.
Pierre-Emile Hojbjerg et Nayef Aguerd ne sont d'ailleurs pas passés loin d'alléger cette masse en quittant l'OM, mais les deux cadres ont fait faux-bond à leur prétendant respectif. Résultat, Bruno Genesio a dû commencer sa campagne en Ligue 1 sans recrue. Alors que le sprint final a débuté, Leonardo Balerdi pourrait être le prochain joueur à plier bagages.

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Leonardo Balerdi, vers un départ de dernière minute ?

Comme le rappelle L'Equipe, tout le monde est à vendre à Marseille, au grand désarroi de Genesio qui espère pouvoir garder sa colonne vertébrale de joueurs majeurs. De son côté, Leonardo Balerdi a beaucoup de mal à encaisser les sifflets des supporters à son encontre lors de la réception de l'Atlético de Madrid au Vélodrome en amical. Touché au mollet et absent pour le match d'ouverture de la Ligue 1 face à Strasbourg, l'international argentin a eu tout le temps de cogiter sur son avenir.
Et le quotidien sportif français va même plus loin en expliquant que ce mal-être ressenti à cause de cette situation ouvre la porte à un départ en fin de mercato. S'il n'a plus le cote qu'il avait l'hiver dernier, Leonardo Balerdi devrait faire l'objet d'intérêts venus de clubs de Premier League qui chercheront à faire des ajustements de dernière minute dans leurs effectifs.
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Derniers commentaires

Didier Deschamps n'était pas visé, cette figure de l'OM le jure

Moi perso vous ne me faites meme pas honte ,parceque je ne m'identifie meme pas a vous , vous êtes rien juste des mastres qui doivent regarder leurs match a la tete de leurs patelin hors marseille.. Sinon mange un chibre toi aussi

L'OL fait une offre pour Endrick !

Sauf s'il y'a prise en charge du salaire.

Didier Deschamps n'était pas visé, cette figure de l'OM le jure

C'est toi qui fou la honte.. Je te sens énervé 🤣

L'OL fait une offre pour Endrick !

De toutes façons l'OL n'a pas les moyens de se payer Endrick. De toutes façons la DNCG bloquerait le transfert.

Rafik Belghali à l'OM, le refus est terrible

Ça se tient ce que tu dis. Il paraît que des joueurs ont accepté de baisser leur salaire aussi. De toute façon on est dans la merde et si on vend balerdi et Timber et sans recrue à côté, je nous vous quand-même compétitif, surtout avec Genesio qui a mis tlm dans sa poche.

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