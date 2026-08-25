Blas fait dérailler tout le mercato de Rennes

Le Stade Rennais pourrait perdre Ludovic Blas dans les derniers jours du mercato. Le Français possède des touches intéressantes à l'étranger.

Rennes veut se montrer ambitieux cette saison en Ligue 1 . Les Bretons espèrent se mêler à la lutte pour les places qualificatives aux coupes d'Europe. Franck Haise apprécie le groupe dont il dispose pour le moment, même s'il sait que des retouches pourront encore être apportées dans les prochaines heures sur le marché des transferts. Ludovic Blas fait notamment partie des joueurs susceptibles de quitter le navire breton. L'ancien joueur du FC Nantes pourrait notamment rallier la Liga, qui apprécie son style de jeu.

Blas sur le départ, le suspense rester entier au mercato

Selon les dernières informations de Guillaume Lainé, Ludovic Blas est en effet dans les petits papiers de plusieurs formations espagnoles. Franck Haise apprécie son profil et souhaite le conserver cette saison. Le joueur français est également disposé à rester au Stade Rennais. Mais sa situation contractuelle, avec un contrat qui court jusqu'en juin 2027, pousse l'écurie bretonne à envisager un départ prochain, surtout en cas de belle offre. Blas est estimé à environ 10 millions d'euros sur le marché des transferts. Il fait partie des joueurs, avec Alidu Seidu, Seko Fofana et Lilian Brassier, dont l'avenir est plus que jamais incertain en Bretagne.

Les fans et observateurs du Stade Rennais peuvent donc encore s'attendre à des mouvements dans les prochains jours sur le marché des transferts. Face au Paris Saint-Germain de Luis Enrique, le collectif de Franck Haise a en tout cas bien réagi. De quoi donner de gros espoirs à toute une équipe qui, en plus de la Ligue 1 et de la Coupe de France, sera également engagée cette saison en Ligue Europa. De gros matchs seront donc au programme pour les pensionnaires du Roazhon Park.