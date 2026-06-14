Bidstrup à l’OL jusqu’en 2031, c’est bouclé

L'OL accélère son mercato et a trouvé le milieu de terrain pour muscler son équipe la saison prochaine. L'accord total est imminent pour faire signer Mads Bidstrup.

Comme prévu, l’Olympique Lyonnais n’attend pas son passage devant la DNCG pour avancer sur plusieurs dossiers. Le recrutement de Mads Bidstrup est désormais en très bonne voie. Cela fait 15 jours que l’OL et le RB Salzbourg négocient pour le milieu de terrain danois. Avec l’accord du club autrichien, les dirigeants rhodaniens ont parallèlement négocié avec le joueur et ont trouvé un accord pour son futur contrat. Il restait donc à trouver un terrain d’entente entre les deux clubs pour un transfert. L’OL, qui voit Bidstrup comme un élément clé du recrutement et des saisons à venir, a quasiment trouvé un accord avec la formation autrichienne, dévoile Sky Deutschland.

Les derniers détails sont en train d’être finalisés, mais Bidstrup devrait, sous réserve de l’accord définitif et de la visite médicale, signer un contrat de cinq ans avec l’OL. La question clé sera le montant du transfert. Si la valeur du joueur est estimée à 13 millions d’euros, les dernières discussions portaient sur un transfert autour de 10 millions d’euros hors bonus. Un bel investissement pour l’OL, qui veut se construire une équipe compétitive rapidement pour pouvoir être apte à disputer les matchs qualificatifs pour la Ligue des Champions.

Un joueur physique pour remplacer Tessmann

Ce recrutement aura comme but de donner une dimension physique à la formation de Paulo Fonseca. Et remplacer ainsi un Tanner Tessmann annoncé sur le départ, et qui n’a pas forcément répondu aux attentes. Néanmoins, le Danois est surtout connu pour son volume de jeu, et pas forcément sa qualité technique. Il n’a réussi qu’une passe décisive sur la saison dans le championnat autrichien, ce qui démontre son faible apport offensif. Mais il a forcément des qualités autres que Matthieu Louis-Jean a appréciées, au point d’en faire un joueur très bien parti pour rejoindre l’OL cet été.