L'OL fait un effort financier, une autre recrue arrive

L'OL fait un effort financier, une autre recrue arrive

OL27 juil. , 8:40
parGuillaume Conte
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Annoncé comme très bien parti, le transfert de Felix Bacher s'est négocié jusqu'au bout, mais l'OL a su mettre les moyens pour s'offrir le défenseur central autrichien qui plait à Paulo Fonseca.
L’OL garde sa recette pour recruter cet été. Après avoir trouvé un accord avec la Juventus pour faire venir Loïs Openda, c’est un défenseur central qui va arriver. Comme avec le club italien, sa formation d’Estoril n’a pas voulu aligner Felix Bacher lord de son match amical prévu ce week-end, se privant de son défenseur central pour ne prendre aucun risque en vue d’un transfert.
Les dernières discussions étaient encore en cours entre les deux clubs ces ultimes heures, mais l’Autrichien, lui, avait trouvé un accord avec l’OL pour signer. Et son choix était fait. Malgré cela, Record raconte qu’Estoril a négocié jusqu’au dernier moment, réclamant même une rallonge avant de boucler l’opération, pour toucher 5 millions d’euros hors bonus. Une demande à laquelle l’OL a bien voulu donner suite, ce qui explique l’imminence de ce transfert.
Le recrutement d’un défenseur central était l’une des nombreuses priorités de Paulo Fonseca, pour qui seul Moussa Niakhaté est indiscutable. Clinton Mata peut rendre des services avec sa polyvalence, mais il a fini la saison dernière sur les rotules et n’a pas forcément le coffre pour répondre présent dans les très grands matchs.
Avec Felix Bacher, l’OL estime avoir trouvé une nouvelle perle rare pour compléter son effectif sans se ruiner, et s’offrir un renfort capable d’apporter une dimension physique à l’équipe. Un manque détecté là-aussi par l’entraineur portugais, qui aiguille sa cellule de recrutement vers des joueurs plus costauds, estimant que son équipe restait frêle, notamment pour une Ligue 1 où la dimension physique est importante. Et jusqu’à présent, l’OL n’a en tout cas aucun mal à mettre l’argent sur la table pour faire plaisir à son entraineur. Les supporters lyonnais doivent désormais espérer que cela se concrétisera dès ce mois d’août avec less matchs européens capitaux à venir.

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Déjà 40% de 7.2 on est loin de tes 4m on est même en dessous de 3m! Ensuite personne ne sait mais quand on te fait remarquer que tu as mal lu ce qui était écris sur l’article de FM tu t’enflammes ! Donc que ce soit 2, 3, 4 , 50 … personne ne sait et on le saura quand se sera communiqué officiellement

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3 plus 40% de son salaire qui était de 7.2 millions selon FM ou 8 selon Maxifoot Fait le calcul je suis pas loin du compte

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