Le PSG reprend ce lundi avec 9 joueurs

Le PSG reprend ce lundi avec 9 joueurs

PSG26 juil. , 23:00
parAlexis Rose
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Suite à une longue pause estivale, le Paris Saint-Germain va retrouver le chemin de l’entraînement ce lundi avec de très nombreux absents.
Les différents clubs de Ligue 1 ne sont pas logés à la même enseigne en cette période estivale. Alors que la plupart des clubs ont repris l’entraînement il y a plusieurs semaines maintenant, avec déjà plusieurs matchs amicaux de préparation disputés pour l’OL ou l’OM, le Paris Saint-Germain est toujours au repos. Mais plus pour très longtemps, puisque le club de la capitale française va reprendre l’entraînement ce lundi avec un groupe très léger.
En effet, privé de ses mondialistes, Luis Enrique ne pourra compter que sur Khvicha Kvaratskhelia, Dro Fernandez, Illia Zabarnyi, Matvey Safonov, Lucas Chevalier, Lucas Beraldo, Willian Pacho, Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye pour lancer officiellement la nouvelle saison. Ces joueurs-là seront accompagnés par quelques titis, comme David Boly, Dimitri Lucea, Rayan Abo El Nay et Khalil Ayari. Selon les informations du Parisien, Luis Enrique et son staff pourront compter sur un groupe au complet d’ici le 16 août et le Trophée des Champions face à Lens.

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Le PSG sans ses mondialistes pour la reprise 

En attendant ce premier match décisif de la saison face au vice-champion de France, les joueurs qui n’ont pas disputé la Coupe du Monde 2026 se retrouveront donc ce lundi au Campus de Poissy. Au menu, des examens médicaux, une séance alternant des touches avec le ballon en petits jeux en groupe réduit pour lancer une préparation qui sera beaucoup plus tranquille que celle de la saison dernière.
Alors que le mercato pourrait faire évoluer le groupe de Luis Enrique, entre les recrues attendues et les probables départs comme celui de Bradley Barcola, le PSG va bientôt survoler l’Europe pour disputer des matchs amicaux à Majorque (le 5 août) et à Göteborg (le 8) contre Manchester United. Tout cela pour préparer au mieux la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa, qui se jouera dès le mercredi 12 août à Salzbourg. Un match que Luis Enrique devra disputer avec une équipe bis, sans plusieurs de ses mondialistes.
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Derniers commentaires

Adieu Diomandé, le PSG a trouvé mieux

Les médias vont toujours dans le sens du Qatar. Ce n'est pas un secret. Je vais bien me marrer quand tes potes et toi vont le voir avec le maillot du Real Madrid. ^^

Officiel : Le PSG refuse l'arnaque Yan Diomandé

Dixit l expert en "j'me touche les couilles en postant" 🤣 T'inventes pas une vie Madame Soleil

Officiel : Le PSG refuse l'arnaque Yan Diomandé

Classique... Il signe au PSG = LE SUPER COUP !!! Il va ailleurs = ARNAQUE Bon, le vrai bemol c'est que le Real actuellement on dirait le psg quand ils etaient tres cons

Adieu Diomandé, le PSG a trouvé mieux

J avais oublié qu on ne prenait en compte les medias que quand ça allait ds le sens de Sergio33... Si le Real se satisfait de débourser 130M pour un minot qui il y a deux ans jouait encore au football américain, grand bien leur fasse Quand tu arriveras à nous montrer ne serait ce qu un soupçon de preuves sur tes dires concernant le PSG on pourra nous meme arreter de penser qu Aulas a acheter les 3/4 de ses pseudos 7 titres en L1 ...

OL : Openda signe lundi à Lyon

Un superbe coup de la part de l'OL !!! ^^

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