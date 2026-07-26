Le PSG reprend ce lundi avec 9 joueurs

Suite à une longue pause estivale, le Paris Saint-Germain va retrouver le chemin de l’entraînement ce lundi avec de très nombreux absents.

Les différents clubs de Ligue 1 ne sont pas logés à la même enseigne en cette période estivale. Alors que la plupart des clubs ont repris l’entraînement il y a plusieurs semaines maintenant, avec déjà plusieurs matchs amicaux de préparation disputés pour l’OL ou l’OM, le Paris Saint-Germain est toujours au repos. Mais plus pour très longtemps, puisque le club de la capitale française va reprendre l’entraînement ce lundi avec un groupe très léger.

En effet, privé de ses mondialistes, Luis Enrique ne pourra compter que sur Khvicha Kvaratskhelia, Dro Fernandez, Illia Zabarnyi, Matvey Safonov, Lucas Chevalier, Lucas Beraldo, Willian Pacho, Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye pour lancer officiellement la nouvelle saison. Ces joueurs-là seront accompagnés par quelques titis, comme David Boly, Dimitri Lucea, Rayan Abo El Nay et Khalil Ayari. Selon les informations du Parisien , Luis Enrique et son staff pourront compter sur un groupe au complet d’ici le 16 août et le Trophée des Champions face à Lens.

Le PSG sans ses mondialistes pour la reprise

En attendant ce premier match décisif de la saison face au vice-champion de France, les joueurs qui n’ont pas disputé la Coupe du Monde 2026 se retrouveront donc ce lundi au Campus de Poissy. Au menu, des examens médicaux, une séance alternant des touches avec le ballon en petits jeux en groupe réduit pour lancer une préparation qui sera beaucoup plus tranquille que celle de la saison dernière.