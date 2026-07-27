OM : McCourt envoie le dernier allié de Benatia à Paris

OM : McCourt envoie le dernier allié de Benatia à Paris

OM27 juil. , 8:00
parCorentin Facy
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Très critiqué sur les hauteurs de la Commanderie, Ali Zarrak n’était pas certain de poursuivre l’aventure à l’OM après le départ de Medhi Benatia. L’ancien bras droit du directeur sportif marocain va finalement rester en exerçant ses fonctions… depuis Paris.
Responsable de l’équipe réserve de l’Olympique de Marseille, Ali Zarrak divise au sein du club phocéen. D’un côté, ses qualités de recruteur sont reconnues de tous. L’ancien bras droit de Medhi Benatia a notamment fait venir un certain Robinio Vaz à l’OM pour moins de 200.000 euros, quelques années avant de le voir partir à l’AS Roma pour 20 millions d’euros. D’un autre côté, son comportement a été massivement critiqué en interne ces dernières semaines. Une double enquête sur harcèlement moral sur plusieurs salariés a même été diligentée ces derniers mois.
Malgré cela, Stéphane Richard, Frank McCourt et Grégory Lorenzi ont fait le choix de conserver Ali Zarrak. Celui qui était un proche de Medhi Benatia ne traînera toutefois plus beaucoup dans les allées du centre Robert Louis-Dreyfus. Et pour cause, La Provence révèle dans son édition du jour qu’un accord a été trouvé entre Ali Zarrak et sa direction pour que le responsable de la Pro 2 exerce ses fonctions… depuis Paris.

L'OM garde Ali Zarrak mais l'envoie à Paris

Même s’il continuera de superviser l’équipe réserve en se rendant plusieurs fois par mois à Marseille, Ali Zarrak ne sera plus en Provence de façon permanente. Ainsi, il va se concentrer sur la détection et le recrutement de jeunes joueurs en post-formation sur la partie Nord de la France. Une excellente solution aux yeux de la direction de l’OM pour conserver celui qui est reconnu comme un excellent recruteur, sans pour autant mettre la zizanie en interne alors que ses relations humaines ont souvent été critiquées.

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« Il aura toujours un oeil sur les rencontres de Challenge Espoirs et les matchs de développement. Il s’occupe aussi de la passerelle avec le groupe pro et des prêts » souffle-t-on au sein de la direction. Ali Zarrak conserve donc ses fonctions à l’Olympique de Marseille mais exercera principalement depuis la capitale française. Reste à voir s’il parviendra à détecter le futur Robinio Vaz alors que plusieurs jeunes ont signé à sa demande depuis le début de l’été (Lung, Malanda, Telusson, Cheval, N’Diaye, Boughlamy).
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Déjà 40% de 7.2 on est loin de tes 4m on est même en dessous de 3m! Ensuite personne ne sait mais quand on te fait remarquer que tu as mal lu ce qui était écris sur l’article de FM tu t’enflammes ! Donc que ce soit 2, 3, 4 , 50 … personne ne sait et on le saura quand se sera communiqué officiellement

Adieu Diomandé, le PSG a trouvé mieux

Diomandé est sans aucun doute un très bon joueur mais je ne le sentais pas au PSG. 120 millions d'euros c'est une belle somme, il est vrai pour joueur qui est demandé un peu partout en Europe mais je ne sais pas s'il les vaut réellement.

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3 plus 40% de son salaire qui était de 7.2 millions selon FM ou 8 selon Maxifoot Fait le calcul je suis pas loin du compte

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