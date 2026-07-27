PSG : Accusé d'être une taupe, Ibrahim Mbaye explose de rire

Plongé dans une énorme polémique à propos d’un entourage potentiellement néfaste, Ibrahim Mbaye a décidé de répondre à Romain Molina dans un post sur les réseaux sociaux.

Depuis quelques heures, Ibrahim Mbaye se retrouve dans une tempête qu’il aurait bien voulu éviter en cette période de mercato . Ce dimanche, l’attaquant du PSG a effectivement pris quelques balles de la part de Romain Molina. Dans une vidéo publiée sur son compte Youtube, le journaliste a vivement critiqué l’entourage de l’international sénégalais. D’après Molina, les parents du jeune ailier de 18 ans auraient exigé des demandes assez folles aux agents qui souhaitaient représenter leur fils, que ce soit d’ordre financier, en termes de droits d’image ou de financement de projets. En plus de cela, le journaliste indépendant a laissé entendre que le PSG est persuadé que de nombreuses fuites viennent de l'entourage de l'international sénégalais et notamment son père.

« Ça fait rire que des gens puissent aller loin comme ça »

Désormais représenté par Gestifute, l’agence de Jorge Mendes, Ibrahim Mbaye a tenu à répondre aux accusations de manière publique sur ses réseaux sociaux. « C’est fascinant comment des gens peuvent calomnier sur ma famille et moi… Mais bon, il y a un Dieu, Dieu fera bien les choses pour ces personnes-là ! Mais bon, ça fait rire que des gens puissent aller loin comme ça. Maman, Papa, je vous aime », a expliqué le joueur du PSG dans une story sur Instagram.

Un départ en Premier League durant ce mercato ?

Plus vraiment en odeur de sainteté au PSG, Ibrahim Mbaye envisage clairement de faire ses valises durant ce mercato d’été. D’après les dernières informations de RMC, plusieurs clubs de Premier League comme Liverpool, Tottenham, Manchester City ou Chelsea, mais aussi le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund sont intéressés par le profil de l’attaquant de 18 ans. Ouvert à un départ de son titi, la direction du PSG réclamerait quand même 50 millions d’euros pour lâcher son vice-champion d’Afrique, qui va devoir se racheter une image sur les terrains dans les mois à venir.