Genesio OM

TV : OM - Nîmes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

OM26 juil. , 22:30
parAlexis Rose
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Balayé par l’OGC Nice lors de son premier match amical de la préparation estivale, l'Olympique de Marseille va chercher à se racheter face à Nîmes le 30 juillet.

Quelle heure pour OM - Nîmes ?

L’OM new look, avec notamment Bruno Genesio sur le banc de touche en lieu et place d’Habib Beye, a plutôt très mal démarré sa préparation estivale avec une défaite 0-3 face à Nice samedi soir. Mais pour préparer au mieux ses derniers matchs amicaux face à Bilbao et l’Atlético de Madrid au Vélodrome, Marseille va avoir à cœur de se racheter face à Nîmes. Ce deuxième match amical pour les Phocéens se jouera à huis clos ce jeudi 30 juillet à 18h00 au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus.

Lire aussi

L'OM prend une claque contre NiceL'OM prend une claque contre Nice

Sur quelle chaîne suivre OM - Nîmes ?

Sachant que les matchs amicaux de l’OM font toujours de belles audiences chaque été, la chaîne Ligue 1+ a décidé de diffuser la plupart des matchs de Marseille durant cette préparation estivale. Autant dire que cette rencontre entre l’OM et le NO sera donc retransmise sur la chaîne de la LFP.

La compo probable de l’OM face à Nîmes :

Privé de renfort, l’OM a déjà perdu plusieurs joueurs majeurs durant ce mercato estival, avec les départs de Mason Greenwood, Hamed Traoré ou Pierre-Emerick Aubameyang. C’est donc avec une équipe un peu décimée et loin d’être au complet que Bruno Genesio commence son aventure avec l’OM. Après avoir subi la loi de Nice samedi (0-3), Marseille va tenter de réagir contre une équipe de quatrième division, qui vient de perdre ses deux premiers matchs amicaux face à Rodez (1-2) et Nice (0-4).
La compo probable de l’OM : De Lange - Bezahaf, Egan-Riley, Hamzaoui, Emerson - Hojbjerg, Gomes - Moumbagna, Harit, Mmadi - Maupay.
Articles Recommandés
Le Psg Reprend Ce Lundi Avec 8 Joueurs
PSG

Le PSG reprend ce lundi avec 9 joueurs

Ol Openda Signe Lundi A Lyon
OL

OL : Openda signe lundi à Lyon

Officiel Le Psg Refuse Larnaque Yan Diomande
PSG

Officiel : Le PSG refuse l'arnaque Yan Diomandé

Neymar privé de Mondial par Carlo Ancelotti
Foot Mondial

Neymar encore accusé, ça dégénère à Santos

Fil Info

26 juil. , 23:00
Le PSG reprend ce lundi avec 9 joueurs
26 juil. , 22:05
OL : Openda signe lundi à Lyon
26 juil. , 21:48
Officiel : Le PSG refuse l'arnaque Yan Diomandé
26 juil. , 21:30
Neymar encore accusé, ça dégénère à Santos
26 juil. , 21:00
100 ME + Gyökeres, Arsenal contacte l'Atlético Madrid
26 juil. , 20:30
Adieu Diomandé, le PSG a trouvé mieux
26 juil. , 20:00
OM : Cette pépite brésilienne détourné de Marseille
26 juil. , 19:30
L'OL tout proche de faire signer ce défenseur à 6ME
26 juil. , 19:00
PSG : L'Europe est à ses pieds, la Roma attaque

Derniers commentaires

Adieu Diomandé, le PSG a trouvé mieux

Les médias vont toujours dans le sens du Qatar. Ce n'est pas un secret. Je vais bien me marrer quand tes potes et toi vont le voir avec le maillot du Real Madrid. ^^

Officiel : Le PSG refuse l'arnaque Yan Diomandé

Dixit l expert en "j'me touche les couilles en postant" 🤣 T'inventes pas une vie Madame Soleil

Officiel : Le PSG refuse l'arnaque Yan Diomandé

Classique... Il signe au PSG = LE SUPER COUP !!! Il va ailleurs = ARNAQUE Bon, le vrai bemol c'est que le Real actuellement on dirait le psg quand ils etaient tres cons

Adieu Diomandé, le PSG a trouvé mieux

J avais oublié qu on ne prenait en compte les medias que quand ça allait ds le sens de Sergio33... Si le Real se satisfait de débourser 130M pour un minot qui il y a deux ans jouait encore au football américain, grand bien leur fasse Quand tu arriveras à nous montrer ne serait ce qu un soupçon de preuves sur tes dires concernant le PSG on pourra nous meme arreter de penser qu Aulas a acheter les 3/4 de ses pseudos 7 titres en L1 ...

OL : Openda signe lundi à Lyon

Un superbe coup de la part de l'OL !!! ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading