TV : OM - Nîmes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Balayé par l’OGC Nice lors de son premier match amical de la préparation estivale, l'Olympique de Marseille va chercher à se racheter face à Nîmes le 30 juillet.

Quelle heure pour OM - Nîmes ?

jeudi 30 juillet à 18h00 au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus. L’ OM new look, avec notamment Bruno Genesio sur le banc de touche en lieu et place d’Habib Beye, a plutôt très mal démarré sa préparation estivale avec une défaite 0-3 face à Nice samedi soir. Mais pour préparer au mieux ses derniers matchs amicaux face à Bilbao et l’Atlético de Madrid au Vélodrome, Marseille va avoir à cœur de se racheter face à Nîmes. Ce deuxième match amical pour les Phocéens se jouera à huis clos ceau centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus.

Lire aussi L'OM prend une claque contre Nice

Sur quelle chaîne suivre OM - Nîmes ?

Sachant que les matchs amicaux de l’OM font toujours de belles audiences chaque été, la chaîne Ligue 1+ a décidé de diffuser la plupart des matchs de Marseille durant cette préparation estivale. Autant dire que cette rencontre entre l’OM et le NO sera donc retransmise sur la chaîne de la LFP.

La compo probable de l’OM face à Nîmes :

Privé de renfort, l’OM a déjà perdu plusieurs joueurs majeurs durant ce mercato estival, avec les départs de Mason Greenwood, Hamed Traoré ou Pierre-Emerick Aubameyang. C’est donc avec une équipe un peu décimée et loin d’être au complet que Bruno Genesio commence son aventure avec l’OM. Après avoir subi la loi de Nice samedi (0-3), Marseille va tenter de réagir contre une équipe de quatrième division, qui vient de perdre ses deux premiers matchs amicaux face à Rodez (1-2) et Nice (0-4).

La compo probable de l’OM : De Lange - Bezahaf, Egan-Riley, Hamzaoui, Emerson - Hojbjerg, Gomes - Moumbagna, Harit, Mmadi - Maupay.