L'OL cherche un 4e arrière droit

Après l'arrivée de Loïs Openda, le mercato de l'OL sera très loin d'être terminé. Le club lyonnais a encore de grandes ambitions, à commencer par la venue d'un latéral droit.

L’Olympique Lyonnais ne fait clairement pas le mercato d’un club dans le collimateur de la DNCG. Le club rhodanien a déjà enregistré cinq recrues, contre un seul départ, certes très rémunérateur. Loïs Openda va arriver la semaine prochaine dans une opération qui va forcément coûter assez cher, entre le salaire et le prêt payant de l’attaquant belge.

De son côté, Paulo Fonseca est très gourmand et demande un « 6 » à la dimension physique tout en annonçant que plusieurs milieux de terrain vont partir. En plus de cela, un nouveau poste est ciblé dans le recrutement. Selon L’Equipe et son correspondant à Lyon Hugo Guillemet, l’OL veut faire signer un arrière droit cet été.

En théorie, Lyon possède du monde à ce poste avec Ainsley Maitland-Niles et le jeune Steeve Kango, qui vient de signer pro après de premières apparitions intéressantes la saison dernière. En plus de cela, Clinton Mata peut aussi jouer à ce poste. Malgré cela, l’OL n’est pas satisfait. L’Anglais est annoncé sur le départ et possède quelques touches en Premier League. Kango est encore jugé trop juste pour faire vraiment partie de la rotation avec un temps de jeu conséquent. Et Mata donne surtout des coups de main dans l’axe de la défense.

Aucune précision n’a été donnée sur le profil de ce futur arrière droit, mais le ménage continue avec les joueurs plus expérimentés du club. Car même à gauche, Abner, qui souhaite rester, et Nicolas Tagliafico, assez partagé, ne seront pas retenus en cas d’offre correcte. La chasse aux gros salaires est en cours, et le renouveau va donc aussi toucher le couloir de la défense. A l’image de la venue de Mohamed Ouedraogo à gauche, l’OL va essayer de trouver la perle rare, prometteuse et pas hors de prix, pour rester dans la lignée de son recrutement estival.