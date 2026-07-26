OL : Openda signe lundi à Lyon

C'est bouclé pour la signature de Loïs Openda à l'OL, il ne reste plus que la visite médicale prévue ce lundi.

Tout est en ordre de marche pour la signature de Loïs Openda à l’OL. Laissé sur le banc de touche lors du match de la Juventus face au Standard de Liège ce week-end, l’attaquant belge va rejoindre Lyon ce lundi annonce l’informateur italien Nicolo Schira. L’avant-centre tant recherché signera donc dans la foulée son prêt pour l’OL, ce qui lui permettra d’être inscrit sur la liste des joueurs amenés à disputer le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions contre le Sparta Prague.

Concernant les conditions de ce prêt, de nombreux chiffres sont parus ces dernières heures. L’OL donnera les grandes lignes des conditions dans son annonce officielle, mais cela devrait tourner autour d’un prêt payant de 3 millions d’euros, sans option d’achat. Avec un salaire payé à 40 % par l’Olympique Lyonnais pour faire ainsi monter l’addition au-delà de 6 ME.