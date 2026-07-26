OL : Openda signe lundi à Lyon

OL : Openda signe lundi à Lyon

OL26 juil. , 22:05
parGuillaume Conte
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C'est bouclé pour la signature de Loïs Openda à l'OL, il ne reste plus que la visite médicale prévue ce lundi.
Tout est en ordre de marche pour la signature de Loïs Openda à l’OL. Laissé sur le banc de touche lors du match de la Juventus face au Standard de Liège ce week-end, l’attaquant belge va rejoindre Lyon ce lundi annonce l’informateur italien Nicolo Schira. L’avant-centre tant recherché signera donc dans la foulée son prêt pour l’OL, ce qui lui permettra d’être inscrit sur la liste des joueurs amenés à disputer le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions contre le Sparta Prague.
Concernant les conditions de ce prêt, de nombreux chiffres sont parus ces dernières heures. L’OL donnera les grandes lignes des conditions dans son annonce officielle, mais cela devrait tourner autour d’un prêt payant de 3 millions d’euros, sans option d’achat. Avec un salaire payé à 40 % par l’Olympique Lyonnais pour faire ainsi monter l’addition au-delà de 6 ME.
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Derniers commentaires

Adieu Diomandé, le PSG a trouvé mieux

Les médias vont toujours dans le sens du Qatar. Ce n'est pas un secret. Je vais bien me marrer quand tes potes et toi vont le voir avec le maillot du Real Madrid. ^^

Officiel : Le PSG refuse l'arnaque Yan Diomandé

Dixit l expert en "j'me touche les couilles en postant" 🤣 T'inventes pas une vie Madame Soleil

Officiel : Le PSG refuse l'arnaque Yan Diomandé

Classique... Il signe au PSG = LE SUPER COUP !!! Il va ailleurs = ARNAQUE Bon, le vrai bemol c'est que le Real actuellement on dirait le psg quand ils etaient tres cons

Adieu Diomandé, le PSG a trouvé mieux

J avais oublié qu on ne prenait en compte les medias que quand ça allait ds le sens de Sergio33... Si le Real se satisfait de débourser 130M pour un minot qui il y a deux ans jouait encore au football américain, grand bien leur fasse Quand tu arriveras à nous montrer ne serait ce qu un soupçon de preuves sur tes dires concernant le PSG on pourra nous meme arreter de penser qu Aulas a acheter les 3/4 de ses pseudos 7 titres en L1 ...

OL : Openda signe lundi à Lyon

Un superbe coup de la part de l'OL !!! ^^

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