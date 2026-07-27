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Séisme en Italie, Maldini et Leonardo démissionnent

Serie A27 juil. , 9:00
parCorentin Facy
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Directeur technique et conseiller de la fédération italienne de football, Paolo Maldini et Leonardo envisagent sérieusement de démissionner alors que la signature d’Andrea Pirlo comme sélectionneur va capoter.
A la recherche de son nouveau sélectionneur, l’Italie avait d’abord jeté son dévolu sur Pep Guardiola. L’ancien entraîneur de Manchester City, libre après 10 années passées à la tête du club anglais, a rencontré Leonardo et Paolo Maldini. Aucun accord n’a finalement été trouvé puisque le coach catalan souhaitait faire un break dans sa carrière. Les deux hommes forts de la fédération italienne se sont donc rabattus sur leur second choix, à savoir Andrea Pirlo.

Maldini et Leonardo vers la sortie

Tout semblait bouclé pour la signature de l’ex-entraîneur de la Juventus Turin, mais la fédération italienne de football est finalement sur le point de tout faire capoter. Le président Giovanni Malagò ne souhaite pas faire signer Pirlo en raison d’un contrat liant l’ancien milieu de terrain à Fonbet, un site russe de paris sportifs. Selon les informations de la presse italienne et notamment du Corriere della Sera, d’Il Messaggero ou encore de la Gazzetta dello Sport, ce revirement de situation pourrait avoir de terribles conséquences sur la fédération italienne de football puisque le directeur technique Paolo Maldini et son conseiller Leonardo menacent de démissionner si la signature d’Andrea Pirlo venait à capoter de façon définitive.
Le journal aux pages roses nous apprend d’ailleurs que Girgio Chiellini pourrait compenser un potentiel départ de Paolo Maldini et que dans ce cas de figure, Antonio Conte deviendrait le grand favori pour récupérer le poste de sélectionneur de l’Italie. Une situation très floue qui devrait se décanter dans les jours à venir et qui traduisent en tout cas un manque d’unité assez flagrante au sein de la fédération italienne de football. Les départs de Maldini et de Leonardo, s’ils venaient à se confirmer, ne manqueraient pas de faire réagir chez des supporters italiens qui croyaient beaucoup en ces deux hommes.
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C'est le chaos la bas.....

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Pirouette, cacahuète

OL : Loïs Openda passe sa visite médicale à Lyon

Déjà 40% de 7.2 on est loin de tes 4m on est même en dessous de 3m! Ensuite personne ne sait mais quand on te fait remarquer que tu as mal lu ce qui était écris sur l’article de FM tu t’enflammes ! Donc que ce soit 2, 3, 4 , 50 … personne ne sait et on le saura quand se sera communiqué officiellement

Adieu Diomandé, le PSG a trouvé mieux

Diomandé est sans aucun doute un très bon joueur mais je ne le sentais pas au PSG. 120 millions d'euros c'est une belle somme, il est vrai pour joueur qui est demandé un peu partout en Europe mais je ne sais pas s'il les vaut réellement.

OL : Loïs Openda passe sa visite médicale à Lyon

3 plus 40% de son salaire qui était de 7.2 millions selon FM ou 8 selon Maxifoot Fait le calcul je suis pas loin du compte

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