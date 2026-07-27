OL : Loïs Openda passe sa visite médicale à Lyon

Déjà 40% de 7.2 on est loin de tes 4m on est même en dessous de 3m! Ensuite personne ne sait mais quand on te fait remarquer que tu as mal lu ce qui était écris sur l’article de FM tu t’enflammes ! Donc que ce soit 2, 3, 4 , 50 … personne ne sait et on le saura quand se sera communiqué officiellement