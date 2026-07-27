OL : Loïs Openda passe sa visite médicale à Lyon
Openda

OL : Loïs Openda passe sa visite médicale à Lyon

OL27 juil. , 8:16
parCorentin Facy
7
Ajouter comme source préférée sur Google
La bonne nouvelle concernant Loïs Openda se confirme à l'OL ce lundi. Selon les informations de L'Equipe, l'attaquant de la Juventus Turin passe actuellement sa visite médicale avec le club rhodanien.
L'officialisation de son arrivée pourrait donc intervenir dans les prochaines heures. Pour rappel, un accord total a été trouvé entre le club italien et l'Olympique Lyonnais ce week-end pour le prêt payant du Belge contre 3 millions d'euros. Les Gones ne paieront que 40% de l'imposant salaire de Loïs Openda, une belle négociation menée par Matthieu Louis-Jean et qui permet à Paulo Fonseca de récupérer un attaquant avant le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions contre le Sparta Prague dans quelques jours.
Articles Recommandés
Edf Kylian Mbappe Tourne La Page Didier Deschamps
Equipe de France

EdF : Kylian Mbappé tourne la page Didier Deschamps

Un Argentin Pour Remplacer Balerdi Lom Accelere
OM

Un Argentin pour remplacer Balerdi, l'OM accélère

Mbaye
PSG

PSG : Accusé d'être une taupe, Ibrahim Mbaye explose de rire

Mercato Fabrizio Romano Est Un Menteur Un Journaliste Se Revolte
Mercato

Mercato : Fabrizio Romano est un menteur, un journaliste se révolte

Fil Info

27 juil. , 10:20
EdF : Kylian Mbappé tourne la page Didier Deschamps
27 juil. , 10:00
Un Argentin pour remplacer Balerdi, l'OM accélère
27 juil. , 9:40
PSG : Accusé d'être une taupe, Ibrahim Mbaye explose de rire
27 juil. , 9:20
Mercato : Fabrizio Romano est un menteur, un journaliste se révolte
27 juil. , 9:00
Séisme en Italie, Maldini et Leonardo démissionnent
27 juil. , 8:40
L'OL fait un effort financier, une autre recrue arrive
27 juil. , 8:20
Barcola accepte de rester, stupeur au PSG
27 juil. , 8:00
OM : McCourt envoie le dernier allié de Benatia à Paris
26 juil. , 23:00
Le PSG reprend ce lundi avec 9 joueurs

Derniers commentaires

Barcola accepte de rester, stupeur au PSG

Pirouette, cacahuète

OL : Loïs Openda passe sa visite médicale à Lyon

Déjà 40% de 7.2 on est loin de tes 4m on est même en dessous de 3m! Ensuite personne ne sait mais quand on te fait remarquer que tu as mal lu ce qui était écris sur l’article de FM tu t’enflammes ! Donc que ce soit 2, 3, 4 , 50 … personne ne sait et on le saura quand se sera communiqué officiellement

Adieu Diomandé, le PSG a trouvé mieux

Diomandé est sans aucun doute un très bon joueur mais je ne le sentais pas au PSG. 120 millions d'euros c'est une belle somme, il est vrai pour joueur qui est demandé un peu partout en Europe mais je ne sais pas s'il les vaut réellement.

OL : Loïs Openda passe sa visite médicale à Lyon

3 plus 40% de son salaire qui était de 7.2 millions selon FM ou 8 selon Maxifoot Fait le calcul je suis pas loin du compte

OL : Loïs Openda passe sa visite médicale à Lyon

Ils sont matinaux ces footballeurs

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading