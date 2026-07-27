Mercato : Fabrizio Romano est un menteur, un journaliste se révolte

Mercato : Fabrizio Romano est un menteur, un journaliste se révolte

Mercato27 juil. , 9:20
parCorentin Facy
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Fabrizio Romano a lâché son célèbre « Here we go » pour annoncer le transfert de Yan Diomandé au Real Madrid cette nuit. Une information démentie par SkySports, dont un journaliste se révolte contre son confrère italien.
Comme cela était attendu, le mercato a connu un sérieux coup d’accélérateur depuis que la Coupe du monde est terminée. Les gros clubs européens se mettent en quête des renforts dont ils ont besoin et animent un marché des transferts bien timide jusqu’à présent. Le Real Madrid a notamment passé la seconde dans le dossier Yan Diomandé, devançant le Paris Saint-Germain qui s’est officiellement retiré du dossier. Le club merengue devrait sauf grosse surprise boucler le transfert de l’attaquant ivoirien. Et pour cause, Fabrizio Romano a lâché son célèbre « Here we go » pour confirmer l’existence d’un accord entre le Real et le RB Leipzig pour Yan Diomandé dans la nuit de dimanche à lundi.
« Accord conclu ce soir avec le RB Leipzig pour un transfert dépassant les 100 M€ pour l'ailier ivoirien. Diomande s'envolera pour Madrid cette semaine pour les tests médicaux et la signature de contrat jusqu'en juin 2031. C’est fait » a publié le spécialiste du mercato. Mais contre toute attente, l’un de ses confrères, le journaliste Florian Plettenberg de SkySports, l’a brutalement attaqué sur X, accusant frontalement Fabrizio Romano de mentir à ses internautes.
« De plus en plus de choses dans ce business deviennent un peu ridicules. S’il y avait déjà un accord complet entre le RB Leipzig et le Real Madrid, il serait possible d’annoncer le montant exact du transfert, n’est-ce pas ? Le fait est : il n’y en a toujours pas. Cela continue d’être confirmé par le RB Leipzig, le Real Madrid et l’entourage du joueur. Si une offre de 100 millions d’euros a été rejetée, alors il est assez évident que le montant final dépassera largement les 100 millions d’euros, n’est-ce pas ? » a d’abord publié Florian Plettenberg.
Ce à quoi Fabrizio Romano lui a directement répondu sur X : « Ne t'inquiète pas, Diomandé va au Real Madrid comme Klopp est allé en Allemagne. Demande-toi pour les fausses nouvelles d'hier sur Manchester City qui enchérissait à 100 M€ pour Diomandé alors qu'ils étaient éliminés depuis des jours, et que Madrid avançait déjà. Ils sont forts pour parler des autres mais… vérifiez d'abord vos propres nouvelles, ensuite parlez de moi » a riposté Fabrizio Romano.

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Florian Plettenberg a de nouveau riposté sans se laisser faire : « Faites vos affaires. Nous ferons les nôtres. Mais accuser les autres de propager des mensonges est assez ironique venant de quelqu'un dans votre position. Bonne nuit ». Une prise de bec qui s’est poursuivie un peu plus tard dans la nuit entre les deux journalistes, chacun étant réputé très fiable sur les infos mercato. Visiblement, l’excitation de cette période si particulière n’a pas seulement atteint les joueurs et les dirigeants.
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Déjà 40% de 7.2 on est loin de tes 4m on est même en dessous de 3m! Ensuite personne ne sait mais quand on te fait remarquer que tu as mal lu ce qui était écris sur l’article de FM tu t’enflammes ! Donc que ce soit 2, 3, 4 , 50 … personne ne sait et on le saura quand se sera communiqué officiellement

Adieu Diomandé, le PSG a trouvé mieux

Diomandé est sans aucun doute un très bon joueur mais je ne le sentais pas au PSG. 120 millions d'euros c'est une belle somme, il est vrai pour joueur qui est demandé un peu partout en Europe mais je ne sais pas s'il les vaut réellement.

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3 plus 40% de son salaire qui était de 7.2 millions selon FM ou 8 selon Maxifoot Fait le calcul je suis pas loin du compte

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