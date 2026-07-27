Mercato : Fabrizio Romano est un menteur, un journaliste se révolte

Pirouette, cacahuète
Déjà 40% de 7.2 on est loin de tes 4m on est même en dessous de 3m! Ensuite personne ne sait mais quand on te fait remarquer que tu as mal lu ce qui était écris sur l’article de FM tu t’enflammes ! Donc que ce soit 2, 3, 4 , 50 … personne ne sait et on le saura quand se sera communiqué officiellement
Diomandé est sans aucun doute un très bon joueur mais je ne le sentais pas au PSG. 120 millions d'euros c'est une belle somme, il est vrai pour joueur qui est demandé un peu partout en Europe mais je ne sais pas s'il les vaut réellement.
3 plus 40% de son salaire qui était de 7.2 millions selon FM ou 8 selon Maxifoot Fait le calcul je suis pas loin du compte
Ils sont matinaux ces footballeurs
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🚨⏳ And one more quick note on Yan Diomande saga, because more and more things in this business are becoming a bit ridiculous: If there had already been a full agreement between RB Leipzig and Real Madrid, it would be possible to report the exact transfer fee, wouldn’t it?
don’t worry, Diomande goes to Real Madrid as Klopp went to Germany. Ask about the fake news yesterday on Man City bidding €100m for Diomande when they’ve been out for days, and when Madrid were already advancing. They are good at talking about others (not even that good, they