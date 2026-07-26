OL : Paulo Fonseca annonce un mercato de feu, Kang ne va pas aimer

OL : Paulo Fonseca annonce un mercato de feu, Kang ne va pas aimer

OL26 juil. , 8:40
parGuillaume Conte
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Paulo Fonseca ne manque jamais une occasion de bousculer ses dirigeants pour avoir des recrues à l'OL. Pas forcément la ligne directrice annoncée par le club.
Il y a un an, l’OL venait de passer de justesse la DNCG au dernier moment et s’assurait ainsi de rester en Ligue 1 sans aucune certitude sur la composition de sa future équipe. Paulo Fonseca avait réussi quelques petits miracles avec des moyens limités, même si Lyon avait été capable de sortir des sommes intéressantes pour faire venir des joueurs comme Tyler Morton.
Cet été, malgré les difficultés économiques qui sont encore bien présentes, Paulo Fonseca gagne clairement en confiance. Il monte régulièrement au créneau dans les médias pour demander des renforts. Il va avoir gain de cause en ce qui concerne l’avant-centre, avec la future signature de Loïs Openda. Mais l’entraineur portugais se veut très gourmand. Trop ? L’avenir le dira, mais dans Le Progrès, il a confié son appétit pour voir les choses bouger rapidement.
Des départs sont attendus au milieu de terrain. Non pas forcément pour alléger la masse salariale, mais pour s’assurer de la venue de nouveaux joueurs. Et dans une prise de parole musclée, Paulo Fonseca veut des renforts dans le coeur du jeu pour que son équipe ait plus de répondant physique.

Fonseca annonces des départs et des arrivées

« Nous avons des joueurs qui vont s’en aller. Deux ou trois milieux ne vont pas rester. On a besoin d’un numéro 6 plus fort, car le jeu au milieu est très physique. On a Mads (Bidstrup), qui est agressif, qui court tout le temps, mais il a besoin de temps, on a besoin de son énergie. On veut travailler avec des joueurs qui sont forts dans leur tête aussi. Et on a des joueurs comme Malick Fofana ou Khalis Merah qui ont encore besoin de prendre de l’expérience. Bien sûr, on va prendre un avant-centre de métier, même si Rémi (Himbert) est très bon », a livré Paulo Fonseca, qui se veut très ambitieux dans ce mercato. C’est aussi le meilleur moyen d’atteindre la Ligue des Champions cet été, mais il sera aussi question d’équilibrer les finances, car pour le moment, avec le départ d’Afonso Moreira, très loin de disposer d’un gros salaire à l’OL, et les cinq arrivées, la masse salariale a augmenté cet été.
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Derniers commentaires

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J'ai rien comparer, je veux surtout pas comparer la dette de L OM a celui du barca hein !!

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😁 j ai jamais dit le contraire, c est la comparaison avec le barca qui m a bien fait marrer

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Toute façon il faut recruter , trouve moi un club dans le monde qui recrute jamais , aller j attend

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bouffeur de kebab... quand on a rien a dire, vaut mieux se taire hein....

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Sauf que l om n est ni le barca, n a ni le centre de formation du barca et n est ni compétitif 😂

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