Barcola accepte de rester, stupeur au PSG

Barcola accepte de rester, stupeur au PSG

PSG27 juil. , 8:20
parCorentin Facy
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Bradley Barcola a acté sa décision de ne pas prolonger son contrat avec le PSG. L’international français n’exclut pas pour autant de rester une dernière année dans la capitale française.
Le feuilleton Bradley Barcola prend une nouvelle tournure. Comme attendu, les choses se sont accélérées avec la fin de la Coupe du monde et alors que les rumeurs se multipliaient ces dernières semaines, l’international français et son entourage ont pris une décision. Barcola ne prolongera pas au-delà de juin 2028 avec le Paris Saint-Germain, un coup dur pour le club parisien, qui espérait convaincre l’ancien Lyonnais de signer un nouveau bail.
Les options sont nombreuses pour Barcola, conforté par un Mondial réussi avec les Bleus. L’Equipe rappelle dans son édition du jour que Liverpool, Arsenal, le Bayern Munich et Chelsea sont sur les rangs pour accueillir l’ailier de 24 ans. Le Parisien souhaite prendre le temps d’écouter les différents projets afin de ne pas précipiter son choix. Le quotidien national nous apprend d’ailleurs que le joueur formé à l’OL n’exclut pas… de rester une quatrième année au PSG, mais sans prolonger.
Barcola a horreur des clashs et ne forcera pas son départ, si Paris ne parvient pas à s’entendre avec l’un des clubs intéressés. Du côté de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi, il est toutefois très difficile de concevoir l’avenir avec Bradley Barcola, avec le risque que cela comporte de conserver un joueur à un an de la fin de son contrat.

Barcola veut bien rester... sans prolonger

Le Paris Saint-Germain se montre très exigeant financièrement sur ce dossier et réclame au moins 120 millions d’euros, soit le prix que le Real Madrid pourrait mettre sur la table bonus compris pour Yan Diomandé, que le PSG courtisait également. Il sera intéressant de voir si les courtisans de Barcola s’aligneront sur les demandes parisiennes. Ce n’est pour l’instant pas le cas d’Arsenal, qui le valorise maximum à 90 millions d’euros tandis que Liverpool ne veut pas se précipiter ni surpayer.
Si le départ de Barcola venait à se confirmer, le double champion d’Europe devra en tout cas multiplier les pistes en attaque, car il faut également compenser les départs de Kang-in Lee et de Gonçalo Ramos, ce qui n’a toujours pas été fait pour l’instant. Un an après avoir vécu un mercato estival très calme, c’est tout l’inverse qui se profile en 2026 au Paris SG.

Lire aussi

Le PSG exige 170ME pour vendre BarcolaLe PSG exige 170ME pour vendre Barcola
Articles Recommandés
Edf Kylian Mbappe Tourne La Page Didier Deschamps
Equipe de France

EdF : Kylian Mbappé tourne la page Didier Deschamps

Un Argentin Pour Remplacer Balerdi Lom Accelere
OM

Un Argentin pour remplacer Balerdi, l'OM accélère

Mbaye
PSG

PSG : Accusé d'être une taupe, Ibrahim Mbaye explose de rire

Mercato Fabrizio Romano Est Un Menteur Un Journaliste Se Revolte
Mercato

Mercato : Fabrizio Romano est un menteur, un journaliste se révolte

Fil Info

27 juil. , 10:20
EdF : Kylian Mbappé tourne la page Didier Deschamps
27 juil. , 10:00
Un Argentin pour remplacer Balerdi, l'OM accélère
27 juil. , 9:40
PSG : Accusé d'être une taupe, Ibrahim Mbaye explose de rire
27 juil. , 9:20
Mercato : Fabrizio Romano est un menteur, un journaliste se révolte
27 juil. , 9:00
Séisme en Italie, Maldini et Leonardo démissionnent
27 juil. , 8:40
L'OL fait un effort financier, une autre recrue arrive
27 juil. , 8:16
OL : Loïs Openda passe sa visite médicale à Lyon
27 juil. , 8:00
OM : McCourt envoie le dernier allié de Benatia à Paris
26 juil. , 23:00
Le PSG reprend ce lundi avec 9 joueurs

Derniers commentaires

Séisme en Italie, Maldini et Leonardo démissionnent

C'est le chaos la bas.....

Barcola accepte de rester, stupeur au PSG

Pirouette, cacahuète

OL : Loïs Openda passe sa visite médicale à Lyon

Déjà 40% de 7.2 on est loin de tes 4m on est même en dessous de 3m! Ensuite personne ne sait mais quand on te fait remarquer que tu as mal lu ce qui était écris sur l’article de FM tu t’enflammes ! Donc que ce soit 2, 3, 4 , 50 … personne ne sait et on le saura quand se sera communiqué officiellement

Adieu Diomandé, le PSG a trouvé mieux

Diomandé est sans aucun doute un très bon joueur mais je ne le sentais pas au PSG. 120 millions d'euros c'est une belle somme, il est vrai pour joueur qui est demandé un peu partout en Europe mais je ne sais pas s'il les vaut réellement.

OL : Loïs Openda passe sa visite médicale à Lyon

3 plus 40% de son salaire qui était de 7.2 millions selon FM ou 8 selon Maxifoot Fait le calcul je suis pas loin du compte

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading