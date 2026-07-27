Barcola accepte de rester, stupeur au PSG

Bradley Barcola a acté sa décision de ne pas prolonger son contrat avec le PSG. L’international français n’exclut pas pour autant de rester une dernière année dans la capitale française.

Le feuilleton Bradley Barcola prend une nouvelle tournure. Comme attendu, les choses se sont accélérées avec la fin de la Coupe du monde et alors que les rumeurs se multipliaient ces dernières semaines, l’international français et son entourage ont pris une décision. Barcola ne prolongera pas au-delà de juin 2028 avec le Paris Saint-Germain , un coup dur pour le club parisien, qui espérait convaincre l’ancien Lyonnais de signer un nouveau bail.

Les options sont nombreuses pour Barcola, conforté par un Mondial réussi avec les Bleus. L’Equipe rappelle dans son édition du jour que Liverpool, Arsenal, le Bayern Munich et Chelsea sont sur les rangs pour accueillir l’ailier de 24 ans. Le Parisien souhaite prendre le temps d’écouter les différents projets afin de ne pas précipiter son choix. Le quotidien national nous apprend d’ailleurs que le joueur formé à l’OL n’exclut pas… de rester une quatrième année au PSG, mais sans prolonger.

Barcola a horreur des clashs et ne forcera pas son départ, si Paris ne parvient pas à s’entendre avec l’un des clubs intéressés. Du côté de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi, il est toutefois très difficile de concevoir l’avenir avec Bradley Barcola, avec le risque que cela comporte de conserver un joueur à un an de la fin de son contrat.

Barcola veut bien rester... sans prolonger

Le Paris Saint-Germain se montre très exigeant financièrement sur ce dossier et réclame au moins 120 millions d’euros, soit le prix que le Real Madrid pourrait mettre sur la table bonus compris pour Yan Diomandé, que le PSG courtisait également. Il sera intéressant de voir si les courtisans de Barcola s’aligneront sur les demandes parisiennes. Ce n’est pour l’instant pas le cas d’Arsenal, qui le valorise maximum à 90 millions d’euros tandis que Liverpool ne veut pas se précipiter ni surpayer.

Si le départ de Barcola venait à se confirmer, le double champion d’Europe devra en tout cas multiplier les pistes en attaque, car il faut également compenser les départs de Kang-in Lee et de Gonçalo Ramos, ce qui n’a toujours pas été fait pour l’instant. Un an après avoir vécu un mercato estival très calme, c’est tout l’inverse qui se profile en 2026 au Paris SG.