L'OL et Guimaraes, l'histoire n'est pas finie

Plus de trois ans après avoir quitté l'Olympique Lyonnais pour rejoindre Newcastle moyennant 42 millions d'euros, Bruno Guimaraes n'a pas du tout oublié le club rhodanien.

C'était l'un des chouchous du Groupama Stadium, et il y a de quoi tant son talent est énorme, Bruno Guimaraes avait fendu le cœur des supporters lyonnais en quittant l'OL au mercato d'hiver 2022 contre un gros chèque. Depuis, l'international brésilien fait le bonheur de Newcastle, les Magpies étant désormais un des sérieux outsiders en Premier League. Même si le club anglais s'est incliné jeudi soir face à Barcelone en Ligue des Champions, Bruno Guimaraes a eu un petit mot à destination de l' Olympique Lyonnais dont il suit toujours les performances comme il l'a confié sur Canal+

Guimaraes toujours attentif aux matchs de Lyon

Répondant, en français à Margot Dumont, après le match Newcastle-Barcelone, Bruino Guimaraes a fait passer un message très sympa pour les supporters de l'Olympique Lyonnais. « Quelquefois, je regarde des matchs de Lyon. Ce sera toujours le meilleur club, et j’espère qu’ils vont gagner en Europe League », a confié le milieu de terrain brésilien de 27 ans. L'Olympique Lyonnais entamera sa campagne d'Europa League jeudi prochain par un déplacement à Utrecht et visiblement le joueur de Newcastle aura tout de même un oeil sur les performances de Lyon, une équipe qui l'avait révélé à toute l'Europe.