ICONSPORT_270673_0167

L'OL en colère, Ligue 1+ détruit une preuve génante

OL17 sept. , 10:00
parMehdi Lunay
Plus de 48h après Rennes-OL, le scénario du match n'est toujours pas digéré par le clan rhodanien. C'est d'autant plus le cas que Lyon a appris la grosse blessure de Rémy Descamps, subie lors de l'égalisation rennaise. Un but polémique que Ligue1+ a éliminé sur X.
Plus les heures passent et plus les supporters lyonnais enragent. L'Olympique Lyonnais a subi sa première défaite de la saison à Rennes et le moins que l'on puisse dire c'est que cette défaite n'est pas nette sur le plan arbitral. L'exclusion de Tyler Morton est jugée sévère alors qu'Anthony Rouault a été sauvé de la sentence suprême pour une semelle sur la jambe de Khalis Merah. Enfin, le premier but rennais est fortement contesté par les Lyonnais pour un possible hors-jeu et pour une charge de Jacquet sur Rémy Descamps.

Descamps blessé, Ligue1+ détruit les preuves

Le contact entre le défenseur rennais et le gardien rhodanien n'était pas anodin, loin de là. Ce mardi, L'Equipe a annoncé le forfait de Rémy Descamps pour un mois. Le portier de l'OL a été touché à un ligament du poignet sur le choc avec Jérémy Jacquet. De quoi renforcer la colère des supporters concernant le match de dimanche. « Eh Ligue1+, faire la promotion d'un but marqué par un mec qui aurait du être expulsé et sur une action ou un attaquant blesse le gardien lyonnais (et donc le but aurait dû être refusé) ça ne vous dérange pas trop ? », indiquait notamment un internaute sur X.
Preuve du malaise ambiant, les équipes de Ligue1+ ont finalement décidé de supprimer la vidéo du but d'Anthony Rouault sur les réseaux sociaux de la chaîne. Est-ce que cela suffira à calmer la contestation dans le Rhône ? Rien n'est moins sûr. Cette dissimulation forcée peut encore renforcer la défiance envers la LFP. Cette dernière est accusée de défavoriser sciemment l'OL et la révélation du dialogue lunaire de Stéphanie Frappart à la VAR dimanche soir n'a rien arrangé.
Derniers commentaires

OM: Riolo furieux contre les joueurs marseillais

On ne peut donner tort a Riolo sur ce coup. L'OM a manqué cruellement d'imagination durant tout le match

Le comportement de l'OM les a rendus fous

L'OM a un vrai problème face aux defenses regroupées. Ce n'est pas nouveau et on avait vu la même chose face à Rennes. Il manque de la créativité pour faire des passes cassant les lignes et ça a été encore criant hier que ce soit à 11 vs 11 et encore plus a 11 vs 10

Indice UEFA : L’OM pousse la France dans une position terrible

Vala vala, on ne va pas s’affoler, ils ont ‘presque’ ramené 1pt… 🤪🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

L'OM volé à Madrid, des arbitres confirment

L'arbitrage "pro-madrilène " ou "pro-barca " en Europe une habitude qui perdure ...

L'OM volé à Madrid, des arbitres confirment

L'OM a eu une possession sterile, Madrid a eu des occasion en tirant presque a chaque fois sur Rulli (peu d'arrêt vraiment incroyable). D'ailleurs les tirs les plus dangereux sont venus de l'OM qui n'en a cadré que 5 versus 15 au Real. Sur le penalty ce que dit l'arbitre espagnol est partiellement vrai, la main de Medina n'est pas au sol au moment du contact avec le ballon, c'est en allant vers le sol qu'il touche le ballon (une des règles dit qu'il ne faut pas siffler un penalty si la main est au sol). J'entends les arguments disant qu'il n'y a pas penalty, mais franchement ça ne m'est pas apparu comme une erreur que de le siffler. Dommage pour l'OM car le hold up était à leur portée surtout avec le carton rouge, mais quand on voit ce qu'ils ont proposés à 11 contre 10, ça rapelle le match face à Rennes là aussi à 11 contre 10: manque d'idée et passes latérales.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading