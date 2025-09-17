L'OL en colère, Ligue 1+ détruit une preuve génante

L'OM volé à Madrid, des arbitres confirment

L'OM a eu une possession sterile, Madrid a eu des occasion en tirant presque a chaque fois sur Rulli (peu d'arrêt vraiment incroyable). D'ailleurs les tirs les plus dangereux sont venus de l'OM qui n'en a cadré que 5 versus 15 au Real. Sur le penalty ce que dit l'arbitre espagnol est partiellement vrai, la main de Medina n'est pas au sol au moment du contact avec le ballon, c'est en allant vers le sol qu'il touche le ballon (une des règles dit qu'il ne faut pas siffler un penalty si la main est au sol). J'entends les arguments disant qu'il n'y a pas penalty, mais franchement ça ne m'est pas apparu comme une erreur que de le siffler. Dommage pour l'OM car le hold up était à leur portée surtout avec le carton rouge, mais quand on voit ce qu'ils ont proposés à 11 contre 10, ça rapelle le match face à Rennes là aussi à 11 contre 10: manque d'idée et passes latérales.