L'OL en colère, Ligue 1+ détruit une preuve génante

On ne peut donner tort a Riolo sur ce coup. L'OM a manqué cruellement d'imagination durant tout le match
L'OM a un vrai problème face aux defenses regroupées. Ce n'est pas nouveau et on avait vu la même chose face à Rennes. Il manque de la créativité pour faire des passes cassant les lignes et ça a été encore criant hier que ce soit à 11 vs 11 et encore plus a 11 vs 10
Vala vala, on ne va pas s’affoler, ils ont ‘presque’ ramené 1pt… 🤪🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦
L'arbitrage "pro-madrilène " ou "pro-barca " en Europe une habitude qui perdure ...
L'OM a eu une possession sterile, Madrid a eu des occasion en tirant presque a chaque fois sur Rulli (peu d'arrêt vraiment incroyable). D'ailleurs les tirs les plus dangereux sont venus de l'OM qui n'en a cadré que 5 versus 15 au Real. Sur le penalty ce que dit l'arbitre espagnol est partiellement vrai, la main de Medina n'est pas au sol au moment du contact avec le ballon, c'est en allant vers le sol qu'il touche le ballon (une des règles dit qu'il ne faut pas siffler un penalty si la main est au sol). J'entends les arguments disant qu'il n'y a pas penalty, mais franchement ça ne m'est pas apparu comme une erreur que de le siffler. Dommage pour l'OM car le hold up était à leur portée surtout avec le carton rouge, mais quand on voit ce qu'ils ont proposés à 11 contre 10, ça rapelle le match face à Rennes là aussi à 11 contre 10: manque d'idée et passes latérales.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|6
|3
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|-1
|5
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|5
|4
|1
|2
|1
|0
|3
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|5
|10
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
Eh @ligue1plus faire la promotion d'un but marqué par un mec qui aurait du être expulsé et sur une action ou un attaquant blessé le gardien lyonnais (et donc le but aurait dû être refuse) ca vous derange pas trop? lequipe.fr/Football/Actua…