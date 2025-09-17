OL : « Lorsqu’il est arrivé ici… », l’aventure débute pour Dominik Greif

En marge de la réception d'Angers en ouverture de la cinquième journée de Ligue 1, l'entraineur de l'OL Paulo Fonseca a affirmé que Dominik Greif était prêt à prendre la relève de Rémy Descamps, blessé. A lui d'utiliser les cinq prochains matchs pour prouver sa valeur.

C'est enfin l'heure pour Dominik Greif. Arrivé cet été en provenance du RCD Majorque dans le cadre d'un transfert d'un montant de 4 millions d'euros hors bonus, le gardien de but slovaque va enfin pouvoir bénéficier de temps de jeu. Touché au poignet lors de la défaite de l' OL sur la pelouse du Stade Rennais après un choc avec Jérémie Jacquet, Rémy Descamps va manquer au moins les cinq prochains matchs de son équipe. De quoi laisser l'opportunité au nouvel arrivant de faire ses preuves. Une situation confirmée par Paulo Fonseca, lequel a affirmé publiquement sa pleine confiance envers celui qui était jusqu'à présent le gardien de but numéro 2 derrière l'ancien Nantais.

Dominik Greif a son destin entre ses mains

« Je suis très confiant. C’est un gardien qui communique beaucoup, qui a beaucoup progressé et acquis de l’expérience. Techniquement, c’est un gardien rapide et très réactif. Lorsqu’il est arrivé ici, il avait besoin de comprendre notre style de jeu, car nous impliquons beaucoup le gardien dans la construction », a déclaré Paulo Fonseca en conférence de presse, en marge de la réception d'Angers au Groupama Stadium.

Etant donné l'investissement mis en place par l'OL pour recruter Dominik Greif, il y a de très grandes chances qu'il finisse par prendre la place de Rémy Descamps au poste de gardien de but numéro 1. Sauf s'il se troue complètement lors des cinq prochains matchs, lesquels lui donnent une belle tribune pour exprimer son plein potentiel dans une équipe qui relativement bien pour le moment.