L'OL est déjà cramé, Gonalons a très peur

L'OL est déjà cramé, Gonalons a très peur

OL
parCorentin Facy
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Inquiétude à l’OL avec les blessures de nombreux cadres de l’effectif. Face au PSG, Corentin Tolisso et Tyler Morton ont eux aussi tiré la langue. Cela commence à faire beaucoup pour Paulo Fonseca.
Déjà privé de Tagliafico, Sulc, Ouédraogo et Openda pour blessure face au Paris Saint-Germain, Paulo Fonseca est reparti du Parc des Princes avec des mauvaises nouvelles supplémentaires. Tyler Morton et Corentin Tolisso sont eux aussi affaiblis et n’ont pas joué à 100% de leurs moyens physiques contre l’équipe de Luis Enrique. Cela commence à faire beaucoup pour l’OL, qui doit composer avec un calendrier intensif en raison des matchs d’Europa League le jeudi. Pour l’ancien capitaine lyonnais Maxime Gonalons, voir autant de joueurs blessés si tôt dans la saison n’est pas rassurant. Sur RMC, l’ancien milieu défensif du club rhodanien a fait part de son inquiétude.

La méforme physique de l'OL inquiète

« Le plan de jeu de l’OL contre le PSG était bon, surtout quand tu sais que tes deux attaquants Sulc et Openda ne sont pas là et que tu fais jouer un petit jeune Merah qui a peu joué depuis le début de saison. Je trouve que le plan de jeu était bon, un bloc bas compact et la volonté de jouer en transition. Nuamah et Duranville ont fait de belles choses en première mi-temps, Safonov fait trois beaux arrêts dans ce match. Jouer au Parc, c’est toujours très compliqué quand vous avez au milieu de terrain des joueurs capables de garder le ballon » a d'abord lancé celui qui a également porté les couleurs du FC Séville, avant de poursuivre.
« Physiquement, ça devient dur et les entrées de Mayulu et Godts ont fait la différence. Ce qui m’inquiète le plus, c’est la capacité à enchaîner les matchs. Morton et Tolisso commencent à fatiguer et jouent en étant blessés. Je pense que Fonseca a fait le mieux qu’il pouvait et Lyon a fait un match assez bon » a analysé Maxime Gonalons. L’ancien capitaine des Gones espère que tout rentrera dans l’ordre rapidement car avec tant d’absents, l’OL risque d’avoir du mal à rester dans les clous, que ce soit en championnat mais aussi en coupe d’Europe. Un problème à vite régler pour Paulo Fonseca et son staff afin que cela n'impacte pas les résultats sportifs à moyen terme.

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Derniers commentaires

L'OL est déjà cramé, Gonalons a très peur

Le staff est défaillant

L'OL est déjà cramé, Gonalons a très peur

tagliafico est bléssé lol mais c'est vrai toi tu derias jouer les bléssés mdr

L'OL est déjà cramé, Gonalons a très peur

« Mais bon… », « enfin bon… » : tu peux finir une phrase sans sous-entendre que tout le monde est idiot ? 😂 Et leogets vient de te rappeler ton pronostic d’une 8e place pour Lyon. Pour quelqu’un qui « claironne depuis mai » avoir tout prévu, ça fait un peu désordre… enfin bon.

L'OL est déjà cramé, Gonalons a très peur

C'est exactement fait exprès MON GRAND mais bon.... Tu comprends pas quand on fait de l'esprit hein mon grand... t'es pas trop équipé pour ... enfin bon....

L'OL est déjà cramé, Gonalons a très peur

tu claironnes alors que tu avais annoncé lyon 8 eme mdr ca va l'hypocrisie chez toi nous on oublie pas du coup il se passe pas le contraire? lol hypocrite un jour hypocrite toujours

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