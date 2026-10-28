PSG : Le Barça prépare une offre énorme pour Pacho

PSG : Le Barça prépare une offre énorme pour Pacho

PSG
parCorentin Facy
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Malgré sa récente prolongation au PSG jusqu’en juin 2031, Willian Pacho est la priorité de Barcelone qui souhaite associer le défenseur équatorien de 25 ans à son prodige espagnol Pau Cubarsi.
Recruté par Luis Campos à l’Eintracht Francfort pour seulement 40 millions d’euros en août 2024, Willian Pacho a bien grandi au Paris Saint-Germain. En l’espace de deux ans, le défenseur central équatorien est devenu une référence mondiale à son poste. Luis Enrique en fait logiquement le taulier de sa défense et sans doute pour de nombreuses années encore. Preuve de la confiance du PSG à son égard, Willian Pacho a prolongé en janvier dernier jusqu’en 2031 avec une revalorisation salariale à la clé.
De quoi envisager l’avenir sereinement pour le Paris SG et pour l’ancien du Royal Antwerp. Sauf que son profil plaît énormément à travers l’Europe et que les convoitises sont nombreuses. La preuve avec l’information du compte catalan RugeTV sur X, qui affirme que le FC Barcelone va tenter de signer Willian Pacho dans les prochains mois, avec une première offensive cet hiver et une seconde si nécessaire l’été prochain.

Le Barça vise l'énorme coup Willian Pacho

Le champion d’Espagne en titre estime que l’Equatorien du Paris Saint-Germain est le joueur idéal pour compléter la défense centrale du Barça au côté du très prometteur Pau Cubarsi, auteur d’une Coupe du monde phénoménale avec la sélection espagnole. Pour faire craquer le PSG, les dirigeants catalans sont prêts à faire sauter la banque en s’alignant sur la valeur marchande de Pacho, estimée à 80 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

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Il sera intéressant de connaître la réaction des dirigeants parisiens face à une telle offensive pour son défenseur d’1m88. A priori, le Paris Saint-Germain n’a aucune raison de craquer et cela peu importe le prix qui sera proposé par Barcelone. Dans les rangs parisiens, on espère simplement que l’opportunité de rejoindre un club mythique tel que le Barça ne fera pas trop tourner la tête du roc né à Quinindé.
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Derniers commentaires

L'OL est déjà cramé, Gonalons a très peur

Le staff est défaillant

L'OL est déjà cramé, Gonalons a très peur

tagliafico est bléssé lol mais c'est vrai toi tu derias jouer les bléssés mdr

L'OL est déjà cramé, Gonalons a très peur

« Mais bon… », « enfin bon… » : tu peux finir une phrase sans sous-entendre que tout le monde est idiot ? 😂 Et leogets vient de te rappeler ton pronostic d’une 8e place pour Lyon. Pour quelqu’un qui « claironne depuis mai » avoir tout prévu, ça fait un peu désordre… enfin bon.

L'OL est déjà cramé, Gonalons a très peur

C'est exactement fait exprès MON GRAND mais bon.... Tu comprends pas quand on fait de l'esprit hein mon grand... t'es pas trop équipé pour ... enfin bon....

L'OL est déjà cramé, Gonalons a très peur

tu claironnes alors que tu avais annoncé lyon 8 eme mdr ca va l'hypocrisie chez toi nous on oublie pas du coup il se passe pas le contraire? lol hypocrite un jour hypocrite toujours

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