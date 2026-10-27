L’OL trop gentil contre le PSG, Govou se fâche

L’OL a subi la loi du PSG ce lundi soir en Ligue 1. Les Gones auraient cependant pu espérer mieux, selon Sidney Govou.

L’ Olympique Lyonnais s’est incliné face au Paris Saint-Germain ce lundi soir au Parc des Princes en Ligue 1. Une défaite qui s’est dessinée en deuxième période et qui laisse un goût amer aux Gones. Ces derniers étaient en plus privés de plusieurs joueurs importants pour ce déplacement périlleux dans la capitale. Paulo Fonseca n’échappe pas aux critiques, certains observateurs lui reprochant d’avoir adopté une approche trop frileuse pour jouer le PSG. C’est notamment l’avis de Sidney Govou.

Des regrets pour l'OL, Fonseca visé

Dans une chronique publiée dans Le Progrès, le consultant a en effet livré son analyse de la rencontre : « Je ressors avec pas mal de frustration de la défaite de l’OL à Paris. J’ai la chance de voir ce dont est capable ce PSG en Ligue des champions. Mais en Ligue 1, c’est peut-être l’un de ses matchs les moins aboutis. (..) Au fil des minutes, tu sentais que ça allait basculer. (...)

Le plan de Fonseca a plutôt bien marché, c’était bien récité même. Mais je trouve ça trop scolaire. Avec un peu plus d’ambition, tu peux leur faire mal. Il aurait fallu un petit changement d’attitude, du dépassement de fonction et ça appartient aux joueurs de décider. Ça ne veut pas dire trahir le projet tactique, mais cet OL est peut-être trop bien éduqué pour espérer plus. »

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Paulo Fonseca et ses hommes devront rapidement relever la tête en Ligue 1. Désormais cinquièmes du classement, les Lyonnais recevront Angers au Groupama Stadium lors de la prochaine journée. L’occasion de renouer avec la victoire et d’entamer une nouvelle dynamique positive, alors que la concurrence fait rage pour les places européennes depuis le début de la saison. Il faudra également réagir en Ligue Europa, avec un déplacement à la Real Sociedad le 5 novembre prochain.