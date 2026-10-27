L’OL trop gentil contre le PSG, Govou se fâche
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L’OL trop gentil contre le PSG, Govou se fâche

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parHadrien Rivayrand
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L’OL a subi la loi du PSG ce lundi soir en Ligue 1. Les Gones auraient cependant pu espérer mieux, selon Sidney Govou.
L’Olympique Lyonnais s’est incliné face au Paris Saint-Germain ce lundi soir au Parc des Princes en Ligue 1. Une défaite qui s’est dessinée en deuxième période et qui laisse un goût amer aux Gones. Ces derniers étaient en plus privés de plusieurs joueurs importants pour ce déplacement périlleux dans la capitale. Paulo Fonseca n’échappe pas aux critiques, certains observateurs lui reprochant d’avoir adopté une approche trop frileuse pour jouer le PSG. C’est notamment l’avis de Sidney Govou.

Des regrets pour l'OL, Fonseca visé 

Dans une chronique publiée dans Le Progrès, le consultant a en effet livré son analyse de la rencontre : « Je ressors avec pas mal de frustration de la défaite de l’OL à Paris. J’ai la chance de voir ce dont est capable ce PSG en Ligue des champions. Mais en Ligue 1, c’est peut-être l’un de ses matchs les moins aboutis. (..) Au fil des minutes, tu sentais que ça allait basculer. (...)
Le plan de Fonseca a plutôt bien marché, c’était bien récité même. Mais je trouve ça trop scolaire. Avec un peu plus d’ambition, tu peux leur faire mal. Il aurait fallu un petit changement d’attitude, du dépassement de fonction et ça appartient aux joueurs de décider. Ça ne veut pas dire trahir le projet tactique, mais cet OL est peut-être trop bien éduqué pour espérer plus. »

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Paulo Fonseca et ses hommes devront rapidement relever la tête en Ligue 1. Désormais cinquièmes du classement, les Lyonnais recevront Angers au Groupama Stadium lors de la prochaine journée. L’occasion de renouer avec la victoire et d’entamer une nouvelle dynamique positive, alors que la concurrence fait rage pour les places européennes depuis le début de la saison. Il faudra également réagir en Ligue Europa, avec un déplacement à la Real Sociedad le 5 novembre prochain.
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Derniers commentaires

C’est confirmé, cette recrue de l’OL a mis le réveil

Il faut qu'il prenne confiance en lui !!! Il a le double contact facile !! Avec Boudache à Droite, d'ici trois mois, ils mettent les défenses en feu !!!

Priorité à un attaquant cet hiver, l'OL doit agir

Ce qu'il faut surtout c'est faire tourner un peu et ne pas jouer toujours avec les mêmes joueurs On n'aurait pas des jeunes qui n'ont pas une minute de jeu et de plus entourés d'éclopés qui n'en peuvent plus de jouer tous les matchs

Le Ballon d'Or de Kane est un scandale, l'oncle de Yamal se lâche

Avec ton raisonnement, il suffirait de dire que Mbappé gonfle ses stats contre les petites équipes de Liga pour balayer sa saison. Tu trouverais ça pertinent ? Moi non, et c’est justement le problème de ton argument. Quand Mbappé marque, tu invoques ses statistiques. Quand Kane marque, tu discrédites ses adversaires. Applique les mêmes critères aux deux, puis compare leurs performances. Et prendre la saison d’un seul joueur pour prétendre démontrer le niveau de deux championnats entiers… Pour quelqu’un qui distribue les leçons, tu devrais commencer par vérifier que ton raisonnement tient debout.

PSG-OL : Les supporters se déclarent la guerre

Mais bien-sûr, c'est l'extreme-droite qui a mis la france à feu et à sang !!! LOL ! Les bad gones ont des opinions qui dérangent certains mais la justice n'a rien à leur reprocher malgré des tentatives d'infiltration de petits rigolos antifa...melettes...

Le Ballon d'Or de Kane est un scandale, l'oncle de Yamal se lâche

Il suffit de regarder les stats et la saison de Kylian Mbappé pour dire "que tout le monde le sait". Tu pédales encore dans la semoule mon gars. Ben déjà... ce qui est étrange... c'est que le meilleur joueur du Bayern de Munich est Michael Olise par exemple. Mais bon... j'imagine que tu veux pas entendre les arguments. Tu as déjà ton idée préconcue en tête. Mdr Pourtant... il y a des joueurs comme Zlatan Ibrahimovitch qui dit bien qu'il se pose des question sur la cérémonie du Ballon d'Or qui a sacré Harry Kane. ^^

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