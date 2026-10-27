L’OL trop gentil contre le PSG, Govou se fâche

Il faut qu'il prenne confiance en lui !!! Il a le double contact facile !! Avec Boudache à Droite, d'ici trois mois, ils mettent les défenses en feu !!!
Ce qu'il faut surtout c'est faire tourner un peu et ne pas jouer toujours avec les mêmes joueurs On n'aurait pas des jeunes qui n'ont pas une minute de jeu et de plus entourés d'éclopés qui n'en peuvent plus de jouer tous les matchs
Avec ton raisonnement, il suffirait de dire que Mbappé gonfle ses stats contre les petites équipes de Liga pour balayer sa saison. Tu trouverais ça pertinent ? Moi non, et c’est justement le problème de ton argument. Quand Mbappé marque, tu invoques ses statistiques. Quand Kane marque, tu discrédites ses adversaires. Applique les mêmes critères aux deux, puis compare leurs performances. Et prendre la saison d’un seul joueur pour prétendre démontrer le niveau de deux championnats entiers… Pour quelqu’un qui distribue les leçons, tu devrais commencer par vérifier que ton raisonnement tient debout.
Mais bien-sûr, c'est l'extreme-droite qui a mis la france à feu et à sang !!! LOL ! Les bad gones ont des opinions qui dérangent certains mais la justice n'a rien à leur reprocher malgré des tentatives d'infiltration de petits rigolos antifa...melettes...
Il suffit de regarder les stats et la saison de Kylian Mbappé pour dire "que tout le monde le sait". Tu pédales encore dans la semoule mon gars. Ben déjà... ce qui est étrange... c'est que le meilleur joueur du Bayern de Munich est Michael Olise par exemple. Mais bon... j'imagine que tu veux pas entendre les arguments. Tu as déjà ton idée préconcue en tête. Mdr Pourtant... il y a des joueurs comme Zlatan Ibrahimovitch qui dit bien qu'il se pose des question sur la cérémonie du Ballon d'Or qui a sacré Harry Kane. ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|9
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
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