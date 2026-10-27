Pluie de mauvaises nouvelles à l’OL

L'infirmerie commence à dangereusement se remplir du côté de l'OL, et Paulo Fonseca s'en inquiète.

Ce match décalé au lundi n’a pas forcément permis de voir sur le terrain une équipe lyonnaise plus fraiche et plus fringante. Certes, Corentin Tolisso et Tyler Morton ont pu tenir leur place, mais l’infirmerie commence à se remplir dangereusement du côté de l’OL. Et le match face au PSG n’a pas arrangé les choses, même si Lyon aura désormais une semaine quasiment complète de repos avant le prochain match, samedi contre Angers.

Mais pour Paulo Fonseca, le bilan de ce début de semaine est très peu réjouissant sur le plan de l’infirmerie. « Est-ce physique ? Pourquoi on n’a pas fait plus ? Nous n’avions pas beaucoup de solutions. Nous avions des joueurs absents : Sulc, Nakamura, Openda… nous avons perdu Mads Bidstrup qui a reçu un coup, on a essayé aujourd’hui de voir s’il pouvait joué mais c’était impossible. Tolisso ne pouvait pas faire plus avec ses adducteur. Morton est sorti parce qu’il souffrait de sa pubalgie », a livré l’entraineur portugais, qui va certainement devoir puiser dans les jeunes de son effectif pour compléter son groupe à cette allure-là.

Une situation préoccupante pour l’OL dans ce championnat très serré. Car s’il reste encore du temps et des matchs plus abordables pour aller chercher le Top8 en Europa League, Lyon est retombé à la 5e place après sa défaite à Paris, et une mauvaise série pourrait vite remettre l’OL en dehors des places européennes.