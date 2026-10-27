Pluie de mauvaises nouvelles à l’OL

Pluie de mauvaises nouvelles à l’OL

OL
parGuillaume Conte
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L'infirmerie commence à dangereusement se remplir du côté de l'OL, et Paulo Fonseca s'en inquiète.
Ce match décalé au lundi n’a pas forcément permis de voir sur le terrain une équipe lyonnaise plus fraiche et plus fringante. Certes, Corentin Tolisso et Tyler Morton ont pu tenir leur place, mais l’infirmerie commence à se remplir dangereusement du côté de l’OL. Et le match face au PSG n’a pas arrangé les choses, même si Lyon aura désormais une semaine quasiment complète de repos avant le prochain match, samedi contre Angers.
Mais pour Paulo Fonseca, le bilan de ce début de semaine est très peu réjouissant sur le plan de l’infirmerie. « Est-ce physique ? Pourquoi on n’a pas fait plus ? Nous n’avions pas beaucoup de solutions. Nous avions des joueurs absents : Sulc, Nakamura, Openda… nous avons perdu Mads Bidstrup qui a reçu un coup, on a essayé aujourd’hui de voir s’il pouvait joué mais c’était impossible. Tolisso ne pouvait pas faire plus avec ses adducteur. Morton est sorti parce qu’il souffrait de sa pubalgie », a livré l’entraineur portugais, qui va certainement devoir puiser dans les jeunes de son effectif pour compléter son groupe à cette allure-là.
Une situation préoccupante pour l’OL dans ce championnat très serré. Car s’il reste encore du temps et des matchs plus abordables pour aller chercher le Top8 en Europa League, Lyon est retombé à la 5e place après sa défaite à Paris, et une mauvaise série pourrait vite remettre l’OL en dehors des places européennes.

Ligue 1

31 octobre 2026 à 20:45
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Derniers commentaires

OL : Govou colle un tacle à Paulo Fonseca et ses joueurs

sydney est loin d'etre bete et dit souvent des choses assez juste... et il a d'ailleurs raison dans la situation tu peux tres bien faire debuter les memes joueurs mais faire tes 5 changements rapidement.. fonseca l'an passé ne changeait rien .. mais ne faisait que 1 a 2 changements par match et du coup on l'a payé cher en fevrier .. la il change tout .. mais c'est pas mieux .. il faut aussi du rythme pour etre performant

OL : Govou colle un tacle à Paulo Fonseca et ses joueurs

le match n'est pas degueux il est juste gaché par le coaching de fonseca

Mbappé sacré ? Ce serait « le Ballon d’Or de la honte »

Si tu commençais à t'exprimer normalement au lieu de mettre des débilités. Ce ne serait pas mal non ?

Pluie de mauvaises nouvelles à l’OL

N'oublie pas tes mouchoirs. ^^

Mbappé sacré ? Ce serait « le Ballon d’Or de la honte »

Remi ancien supporter des girondins de bordeaux hein!!! un vrai footix ce type!!!

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