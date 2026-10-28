ASSE : Larsonneur viré, il met fin à la propagande

ASSE : Larsonneur viré, il met fin à la propagande

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parCorentin Facy
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Gautier Larsonneur a fait l’objet de très nombreuses critiques en début de saison. Le gardien de l’ASSE est pourtant un joueur fiable aux yeux de son entraîneur Ian Cathro, qui continue de lui faire confiance.
Actuellement blessé, Gautier Larsonneur vit une période un peu plus calme à titre personnel. Et pour cause, le gardien de l’AS Saint-Etienne a été ciblé par de nombreuses critiques de la part des supporters stéphanois en ce début de saison. Plus globalement, l’ancien Brestois n’est pas épargné depuis la fin de l’exercice 2025-2026. De nombreux supporters et observateurs de l’ASSE estiment que le club forézien doit tourner la page avec Larsonneur et donner sa chance à un gardien qui fera moins d’erreurs et qui rapportera davantage de points pour enfin remonter en Ligue 1.
Robert Malm n’est pas du tout d’accord avec ce constat. Au contraire, le consultant de BeInSports est un grand admirateur de Gautier Larsonneur, qu’il considère comme le gardien idéal pour l’ambitieux projet de l’AS Saint-Etienne. « Le recrutement est à mettre en avant, avec des renforts qui répondent présent. Larsonneur reste un élément fort du groupe stéphanois. Larsonneur est le gardien qu’il faut à l’ASSE. Il faut se rappeler que la défense des Verts a concédé énormément d’occasions et qu’il leur a rapporté énormément de points la saison dernière. Si je dis entre 6 et 8, je n’exagère pas. Je ne sais pas ce qu’il faut attendre de plus, il est taillé pour ce club. On a la mémoire courte dans le football, il faut juste se calmer et laisser les choses se faire » a analysé le spécialiste de la Ligue 2 sur BeInSports.
Un avis qui tranche avec ce que pensent de nombreux supporters stéphanois de l’ancien gardien du Stade Brestois. Nul doute que Gautier Larsonneur appréciera en tout cas ces compliments de la part d’un fin connaisseur du championnat de Ligue 2. L’ancien Brestois peut de toute façon être rassuré, son entraîneur Ian Cathro ne l’a jamais lâché en début de saison, malgré les nombreuses critiques à son égard.

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Derniers commentaires

L'OL est déjà cramé, Gonalons a très peur

tagliafico est bléssé lol mais c'est vrai toi tu derias jouer les bléssés mdr

L'OL est déjà cramé, Gonalons a très peur

« Mais bon… », « enfin bon… » : tu peux finir une phrase sans sous-entendre que tout le monde est idiot ? 😂 Et leogets vient de te rappeler ton pronostic d’une 8e place pour Lyon. Pour quelqu’un qui « claironne depuis mai » avoir tout prévu, ça fait un peu désordre… enfin bon.

L'OL est déjà cramé, Gonalons a très peur

C'est exactement fait exprès MON GRAND mais bon.... Tu comprends pas quand on fait de l'esprit hein mon grand... t'es pas trop équipé pour ... enfin bon....

L'OL est déjà cramé, Gonalons a très peur

tu claironnes alors que tu avais annoncé lyon 8 eme mdr ca va l'hypocrisie chez toi nous on oublie pas du coup il se passe pas le contraire? lol hypocrite un jour hypocrite toujours

OL : La très grosse surprise Hamdani se prépare

5 eme a 3 point du premier marseille a eu plus de bléssé avant nous dc ca veut juste rien dire et je vais te le repeter une 10 eme fois n'importe quel club prefere etre 4 eme que 5eme juste logique

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