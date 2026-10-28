ASSE : Larsonneur viré, il met fin à la propagande

Gautier Larsonneur a fait l’objet de très nombreuses critiques en début de saison. Le gardien de l’ASSE est pourtant un joueur fiable aux yeux de son entraîneur Ian Cathro, qui continue de lui faire confiance.

Actuellement blessé, Gautier Larsonneur vit une période un peu plus calme à titre personnel. Et pour cause, le gardien de l’AS Saint-Etienne a été ciblé par de nombreuses critiques de la part des supporters stéphanois en ce début de saison. Plus globalement, l’ancien Brestois n’est pas épargné depuis la fin de l’exercice 2025-2026. De nombreux supporters et observateurs de l’ASSE estiment que le club forézien doit tourner la page avec Larsonneur et donner sa chance à un gardien qui fera moins d’erreurs et qui rapportera davantage de points pour enfin remonter en Ligue 1.

« Le recrutement est à mettre en avant, avec des renforts qui répondent présent. Larsonneur reste un élément fort du groupe stéphanois. Larsonneur est le gardien qu’il faut à l’ASSE. Il faut se rappeler que la défense des Verts a concédé énormément d’occasions et qu’il leur a rapporté énormément de points la saison dernière. Si je dis entre 6 et 8, je n’exagère pas. Je ne sais pas ce qu’il faut attendre de plus, il est taillé pour ce club. On a la mémoire courte dans le football, il faut juste se calmer et laisser les choses se faire » a analysé le spécialiste de la Robert Malm n’est pas du tout d’accord avec ce constat. Au contraire, le consultant de BeInSports est un grand admirateur de Gautier Larsonneur, qu’il considère comme le gardien idéal pour l’ambitieux projet de l’AS Saint-Etienne.a analysé le spécialiste de la Ligue 2 sur BeInSports.

Un avis qui tranche avec ce que pensent de nombreux supporters stéphanois de l’ancien gardien du Stade Brestois. Nul doute que Gautier Larsonneur appréciera en tout cas ces compliments de la part d’un fin connaisseur du championnat de Ligue 2. L’ancien Brestois peut de toute façon être rassuré, son entraîneur Ian Cathro ne l’a jamais lâché en début de saison, malgré les nombreuses critiques à son égard.