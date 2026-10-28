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TV : Luis Enrique valide ce coup génial de Ligue1+

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parCorentin Facy
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Ligue1+ a réalisé quelques belles pioches pour renforcer son équipe de consultants au cours des dernières semaines. Clément Grenier apporte par exemple une véritable expertise lors de ses interventions.
Consultant pour Canal+ sur la coupe d’Europe la saison dernière, Clément Grenier a rejoint l’aventure Ligue1+ en 2026-2027. L’ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais commente certains matchs et apparaît aussi en plateau pour quelques émissions. Son oeil tactique est particulièrement apprécié des téléspectateurs, tout autant que sa facilité à s’exprimer clairement et de façon pédagogue lorsque cela est nécessaire. Ses connaissances footballistiques lui permettent aussi d’échanger facilement avec certains acteurs du jeu, comme Luis Enrique après la victoire du PSG contre l’OL lundi soir au Parc des Princes.
En interview du coach parisien, Clément Grenier a d’ailleurs visé juste avec une question tactique que Luis Enrique a particulièrement apprécié (voir la vidéo). En s’attachant les services de Clément Grenier, les dirigeants de Ligue1+ ont véritablement réalisé une très belle pioche si l’on se fie aux commentaires plus élogieux les uns que les autres des internautes sur X.

Clément Grenier fait l'unanimité sur Ligue1+

« Ça ce vois que ça fait plaisir a Luis Enrique d'avoir de vrais questions tactiques », « Luis il aime trop les échanges tactiques comme ça », « Questions et échanges très pertinents, c'est ca le boulot d'un consultant. Clement Grenier, futur coach ? », « Quand tu parles foot à Lucho, il te répond foot ! », « En quelques semaines Clement s’est déjà imposé comme un des consultants les plus pertinents du pays. J’adore ses analyses, sa lecture du jeu, ça se voit qu’il travaille ses sujets aussi » ou encore « Clement Grenier devrait être plus souvent à l’antenne, toujours au top » peut-on lire au milieu de dizaines de commentaires similaires. De quoi donner le sourire à Clément Grenier, dont l’excellent travail ne passe pas inaperçu. Ce n’est pas Luis Enrique qui dira le contraire.
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Derniers commentaires

L'OL est déjà cramé, Gonalons a très peur

tagliafico est bléssé lol mais c'est vrai toi tu derias jouer les bléssés mdr

L'OL est déjà cramé, Gonalons a très peur

« Mais bon… », « enfin bon… » : tu peux finir une phrase sans sous-entendre que tout le monde est idiot ? 😂 Et leogets vient de te rappeler ton pronostic d’une 8e place pour Lyon. Pour quelqu’un qui « claironne depuis mai » avoir tout prévu, ça fait un peu désordre… enfin bon.

L'OL est déjà cramé, Gonalons a très peur

C'est exactement fait exprès MON GRAND mais bon.... Tu comprends pas quand on fait de l'esprit hein mon grand... t'es pas trop équipé pour ... enfin bon....

L'OL est déjà cramé, Gonalons a très peur

tu claironnes alors que tu avais annoncé lyon 8 eme mdr ca va l'hypocrisie chez toi nous on oublie pas du coup il se passe pas le contraire? lol hypocrite un jour hypocrite toujours

OL : La très grosse surprise Hamdani se prépare

5 eme a 3 point du premier marseille a eu plus de bléssé avant nous dc ca veut juste rien dire et je vais te le repeter une 10 eme fois n'importe quel club prefere etre 4 eme que 5eme juste logique

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