TV : Luis Enrique valide ce coup génial de Ligue1+

Ligue1+ a réalisé quelques belles pioches pour renforcer son équipe de consultants au cours des dernières semaines. Clément Grenier apporte par exemple une véritable expertise lors de ses interventions.

Consultant pour Canal+ sur la coupe d’Europe la saison dernière, Clément Grenier a rejoint l’aventure Ligue1+ en 2026-2027. L’ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais commente certains matchs et apparaît aussi en plateau pour quelques émissions. Son oeil tactique est particulièrement apprécié des téléspectateurs, tout autant que sa facilité à s’exprimer clairement et de façon pédagogue lorsque cela est nécessaire. Ses connaissances footballistiques lui permettent aussi d’échanger facilement avec certains acteurs du jeu, comme Luis Enrique après la victoire du PSG contre l’OL lundi soir au Parc des Princes.

En interview du coach parisien, Clément Grenier a d’ailleurs visé juste avec une question tactique que Luis Enrique a particulièrement apprécié (voir la vidéo). En s’attachant les services de Clément Grenier, les dirigeants de Ligue1+ ont véritablement réalisé une très belle pioche si l’on se fie aux commentaires plus élogieux les uns que les autres des internautes sur X.

Clément Grenier fait l'unanimité sur Ligue1+

« Ça ce vois que ça fait plaisir a Luis Enrique d'avoir de vrais questions tactiques », « Luis il aime trop les échanges tactiques comme ça », « Questions et échanges très pertinents, c'est ca le boulot d'un consultant. Clement Grenier, futur coach ? », « Quand tu parles foot à Lucho, il te répond foot ! », « En quelques semaines Clement s’est déjà imposé comme un des consultants les plus pertinents du pays. J’adore ses analyses, sa lecture du jeu, ça se voit qu’il travaille ses sujets aussi » ou encore « Clement Grenier devrait être plus souvent à l’antenne, toujours au top » peut-on lire au milieu de dizaines de commentaires similaires. De quoi donner le sourire à Clément Grenier, dont l’excellent travail ne passe pas inaperçu. Ce n’est pas Luis Enrique qui dira le contraire.