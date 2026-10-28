Clément Turpin sauve l’OM, la FFF le félicite

L’OM est passé tout proche de la catastrophe dimanche avec un possible penalty du 4-4 pour Le Havre dans le temps additionnel. Après visionnage des images, Clément Turpin a finalement épargné Marseille.

Malgré un avantage de quatre buts à l’heure de jeu, l’Olympique de Marseille s’est fait très peur dimanche face au Havre au Vélodrome. Les Normands sont revenus à 4-3 et auraient pu égaliser au bout du temps additionnel. Des mains successives de Nnadi et de Maupay dans la surface ont poussé Clément Turpin à visionner les images après l’appel du VAR. Après une longue réflexion, l’arbitre de 44 ans a fait le choix de na pas sanctionner les Olympiens d’un penalty qui aurait sans aucun doute provoqué la furie du Vélodrome.

La FFF valide les choix de Turpin

Un soulagement pour Bruno Genesio tandis que son homologue Didier Digard était furieux. 48 heures après cette décision polémique, la Direction Technique de l’Arbitrage a rendu ses conclusions. Selon la FFF, Clément Turpin a fait le bon choix en ne sifflant aucun penalty sur cette double action confuse dans la surface de réparation marseillaise.

« L’analyse précise des images ne permet pas d’établir avec certitude l’existence d’un éventuel contact entre le ballon et le bras du défenseur, ni, le cas échéant, son caractère sanctionnable. En l’absence d’images suffisamment probantes, le maintien par l’arbitre de sa décision initiale de ne pas accorder de penalty ne saurait être considéré comme une erreur manifeste » écrit la FFF dans son rapport concernant la main de Tochukwu Nnadi.

Celle de Maupay est également justifiée : « La Direction de l’arbitrage estime que le ballon rebondit accidentellement sur la main du Marseillais après avoir été joué du pied, avec un bras dans une position naturelle » écrit la DTA. Clément Turpin a donc pris les bonnes décisions selon ses supérieurs, ce qui ne calmera pas pour autant les Havrais, lesquels se sont estimés lésés après ce penalty potentiel non-sifflé par l’arbitre de ce match entre l’OM et le HAC.