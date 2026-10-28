Clément Turpin sauve l’OM, la FFF le félicite

Clément Turpin sauve l’OM, la FFF le félicite

OM
parCorentin Facy
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L’OM est passé tout proche de la catastrophe dimanche avec un possible penalty du 4-4 pour Le Havre dans le temps additionnel. Après visionnage des images, Clément Turpin a finalement épargné Marseille.
Malgré un avantage de quatre buts à l’heure de jeu, l’Olympique de Marseille s’est fait très peur dimanche face au Havre au Vélodrome. Les Normands sont revenus à 4-3 et auraient pu égaliser au bout du temps additionnel. Des mains successives de Nnadi et de Maupay dans la surface ont poussé Clément Turpin à visionner les images après l’appel du VAR. Après une longue réflexion, l’arbitre de 44 ans a fait le choix de na pas sanctionner les Olympiens d’un penalty qui aurait sans aucun doute provoqué la furie du Vélodrome.

La FFF valide les choix de Turpin

Un soulagement pour Bruno Genesio tandis que son homologue Didier Digard était furieux. 48 heures après cette décision polémique, la Direction Technique de l’Arbitrage a rendu ses conclusions. Selon la FFF, Clément Turpin a fait le bon choix en ne sifflant aucun penalty sur cette double action confuse dans la surface de réparation marseillaise.
« L’analyse précise des images ne permet pas d’établir avec certitude l’existence d’un éventuel contact entre le ballon et le bras du défenseur, ni, le cas échéant, son caractère sanctionnable. En l’absence d’images suffisamment probantes, le maintien par l’arbitre de sa décision initiale de ne pas accorder de penalty ne saurait être considéré comme une erreur manifeste » écrit la FFF dans son rapport concernant la main de Tochukwu Nnadi.
Celle de Maupay est également justifiée : « La Direction de l’arbitrage estime que le ballon rebondit accidentellement sur la main du Marseillais après avoir été joué du pied, avec un bras dans une position naturelle » écrit la DTA. Clément Turpin a donc pris les bonnes décisions selon ses supérieurs, ce qui ne calmera pas pour autant les Havrais, lesquels se sont estimés lésés après ce penalty potentiel non-sifflé par l’arbitre de ce match entre l’OM et le HAC.

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Derniers commentaires

L'OL est déjà cramé, Gonalons a très peur

tagliafico est bléssé lol mais c'est vrai toi tu derias jouer les bléssés mdr

L'OL est déjà cramé, Gonalons a très peur

« Mais bon… », « enfin bon… » : tu peux finir une phrase sans sous-entendre que tout le monde est idiot ? 😂 Et leogets vient de te rappeler ton pronostic d’une 8e place pour Lyon. Pour quelqu’un qui « claironne depuis mai » avoir tout prévu, ça fait un peu désordre… enfin bon.

L'OL est déjà cramé, Gonalons a très peur

C'est exactement fait exprès MON GRAND mais bon.... Tu comprends pas quand on fait de l'esprit hein mon grand... t'es pas trop équipé pour ... enfin bon....

L'OL est déjà cramé, Gonalons a très peur

tu claironnes alors que tu avais annoncé lyon 8 eme mdr ca va l'hypocrisie chez toi nous on oublie pas du coup il se passe pas le contraire? lol hypocrite un jour hypocrite toujours

OL : La très grosse surprise Hamdani se prépare

5 eme a 3 point du premier marseille a eu plus de bléssé avant nous dc ca veut juste rien dire et je vais te le repeter une 10 eme fois n'importe quel club prefere etre 4 eme que 5eme juste logique

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