LdC : « Un stadier a failli s’embraser », l’UEFA ne rate pas Lens

Le RC Lens a pris une mesure très forte à l’encontre de ses propres supporters en les privant du déplacement à Lille ce vendredi dans le derby. Un choix qui fait suite aux incidents intervenus en parcage à Bruges.

Les supporters du Racing Club de Lens ont pris la mauvaise habitude de se faire remarquer depuis le début de la saison en Ligue des Champions . Le 10 septembre dernier, les supporters lensois ont craqué de nombreux fumigènes lors du match contre Prague, qui avait valu 15.000 euros d’amende aux Sang et Or. La ligne rouge a toutefois été franchie quelques semaines plus tard à Bruges.

La semaine dernière en Belgique, certains supporters ont jeté des torches en direction de la pelouse et de la tribune latérale. Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur ses incidents avec quelques révélations glaçantes. « On est passé tout près d’un drame » glisse une source interne, qui précise qu’un « stadier a failli s’embraser et que des personnes à mobilité réduite, situées sous le parcage, sont ressorties choquées ».

C’est en grande partie à cause de ces incidents que la direction du RC Lens a tapé très fort contre ses propres supporters en laissant le parcage visiteurs fermé pour le derby à Lille ce vendredi lors de la 9e journée de Ligue 1. L’UEFA n’a d’ailleurs pas raté le club nordiste après les débordements aperçus en Belgique. Cette fois, c’est une amende de 80.000 euros dont le RC Lens a écopé. En plus de la sanction financière, le parcage lensois a été suspendu pour les matchs à Leipzig… et à Liverpool « alors que le voyage à Anfield était un rêve pour beaucoup », écrit L’Equipe. Face à de tels comportements et à un risque majeur pour la sécurité des gens autour du parcage, Lens préfère anticiper le drame. Et tant pis pour ceux qui souhaitaient faire le court déplacement à Lille, ou faire le voyage à Liverpool.