OM : Un nouveau gardien va tout bousculer en janvier 2027

Peu satisfait de Jeffrey de Lange, l’OM pourrait apporter de la concurrence au poste de gardien de but dès janvier prochain avec la promotion en interne du jeune et prometteur Ibrahim Gomis.

Le mercato estival a été très difficile à vivre pour Bruno Genesio puisque l’entraîneur de l’Olympique de Marseille n’a pas vu la moindre recrue débarquer. En dépit de ce terrible constat, l’ancien entraîneur du LOSC est en train de trouver son équipe type en s’appuyant sur des joueurs tels que Weah, Aguerd, Emerson, Abdelli ou encore Gouiri et Paixao. Dans les buts en revanche, le départ de Rulli à Manchester City n’a pas été compensé et celui qui était sa doublure et qui a été propulsé numéro un, Jeffrey de Lange , ne donne pas vraiment satisfaction.

L'OM va promouvoir Ibrahim Gomis

Le Néerlandais est très peu décisif et l’OM a conscience des limites de son gardien, en fin de contrat en juin 2027. C’est la raison pour laquelle les décideurs phocéens pourraient faire le choix dès janvier prochain de faire la promotion de l’une de leurs pépites. Selon les informations de l’insider Mohamed Toubache-Ter, « tout est en place début 2027 » pour qu’Ibrahim Gomis soit propulsé au rang de doublure de Jeffrey de Lange. Ce serait déjà une belle montée en puissance pour le gardien marocain de 21 ans, qui oscille en ce moment entre un rôle de numéro 3 et de numéro 4.