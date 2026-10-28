OM : Un nouveau gardien va tout bousculer en janvier 2027

Coupe du monde + prépa en avance pour les 2 tours de barrage de LDC nous ont fumé .. tout ça pck les joueurs et le staff ce sont fait caca dessus lors des 2 derniers matchs de championnat l’année dernière.
Dembele a toujours été mauvais en finition, c’est son plus gros défaut je trouve. La seule année où il a gommé ce défaut il a fini ballon d’or, hasard ou coïncidence.
La règle du ballon qui touche une partie du corps avant de toucher le bras n'existe plus depuis 2021. C'est plutôt la règle du ballon joué de façon volontaire par le joueur et qui touche le bras ou la main ensuite. regarde les explications que j'ai données (avec des liens) sur cette situation de la main de Maupay : https://www.foot01.com/le-havre/pour-moi-il-y-a-main-la-polemique-continue-sur-om-hac
80 millions ? La vanne ! On le vend au moins 120 patates en Premier League !!
Surement les deux, mais dembele est pas fou non plus et pourtant il le bench pas autant car ce dernier triche pas sur les efforts quand il est là, aussi peu adroit soit il en finition.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|9
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
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RDV début d’année 2027: tout est en place !! #OM
Ça pousse fort fort pour placer Ibrahim Gomis en numéro 2 dans les buts de l’Olympique de Marseille !! #OM