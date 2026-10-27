OL : RMC condamne Paulo Fonseca

L’OL a tenu bon pendant plus d’une heure lundi soir sur la pelouse du PSG avant de finalement s’incliner au Parc des Princes (2-0). Un match après lequel Paulo Fonseca a été assez sévèrement critiqué sur RMC.

Leader de Ligue 1 il y a quelques jours, l’Olympique Lyonnais se déplaçait sur la pelouse du Paris Saint-Germain avec de la confiance ce lundi soir. Les hommes de Paulo Fonseca ont globalement réalisé un match cohérent, tenant tête au double champion d’Europe en titre pendant plus d’une heure avant de s’incliner 2-0. Mais pour Florent Gautreau, ce n’est pas la bonne performance de l’OL pendant plus de 70 minutes qu’il faut retenir. Au micro de RMC, le consultant de l’After Foot a davantage mis en avant les limites de Paulo Fonseca dans les grands matchs à ses yeux.

Fonseca trop frileux contre le PSG ?

« Il faut souligner que dans ces matchs importants, Paulo Fonseca a quand même du mal… Il a fait tourner dans le match d’avant donc face au PSG, tu t’attends à mieux y compris physiquement. Je trouve que la grosse déception de ce lundi soir vient de Lyon. Au milieu, tu as Morton et Tolisso, devant tu as Nuamah, tu as une défense solide avec Niakhaté et Bacher. Tu dois faire mieux. Ils n’ont d’ailleurs pas été mauvais en première mi-temps. Mais physiquement, tu attends beaucoup plus de l’OL et c’est à cause de cet OL-là que tu n’as pas un grand PSG-Lyon ce lundi soir » estime le chroniqueur de l’After Foot avant de poursuivre au sujet de l’OL et de son entraîneur portugais, toujours avec un oeil très critique.

« Les Lyonnais n’ont jamais servis les ailiers comme une équipe qui avait envie d’aller faire mal. Quand ils sont allés chercher le PSG plus haut, ils ont fait un peu mal à Paris mais ça a été trop rare. Il y a une forme de complexe d’infériorité de Fonseca dans les grands matchs qui se transmet à ses joueurs et qui fait que cette équipe-là n’a pas tenté » estime Florent Gautreau, globalement déçu de l’approche de ce match par Paulo Fonseca et des intentions lyonnaises dans la capitale.

Un avis tranché qui surprend sur les réseaux sociaux, où de nombreux supporters de l’OL, y compris ceux qui sont généralement assez durs avec Paulo Fonseca, ne partagent pas cette analyse et estiment que le match lyonnais sur la pelouse du Paris Saint-Germain ce lundi soir a globalement été très cohérent, malgré le score en défaveur des Gones.