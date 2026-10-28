La démission de Genesio confirmée, l’OM a tremblé

L’été a été éprouvant pour Bruno Genesio, dont l’aventure avec l’OM aurait pu s’arrêter précipitamment. L’entraîneur de 60 ans a bel et bien menacé de démissionner en cas de vente d’Igor Paixao.
En signant à l’Olympique de Marseille en juillet dernier, Bruno Genesio savait qu’il débarquait dans un club qui allait faire attention à ses dépenses, après les départs de Pablo Longoria et de Medhi Benatia. L’entraîneur passé par l’OL, Rennes et Lille ne pouvait en revanche pas imaginer qu’il perdrait ses meilleurs joueurs (Rulli, Balerdi, Medina, Timber, Aubameyang, Greenwood) sans pouvoir en recruter ne serait-ce qu’un seul en contrepartie. Les seuls nouveaux visages de l’été ont finalement été les retours de prêt (Cornelius, Harit, Moumbagna, Maupay, Meïté) et les jeunes promus par Bruno Genesio (Abdallah, Koum, Mmadi, Kamissoko).
Genesio a promis de partir si Paixao était vendu
Dans ce contexte, un départ de l’ancien coach du LOSC a bien été envisagé selon Jean-François Péres. Dans un live YouTube pour La Tribune OM, le spécialiste foot du Journal du Dimanche a confirmé que Bruno Genesio avait « mis en jeu sa démission » lors de la vente quasiment actée d’Igor Paixao à Sunderland fin août. Si l’ailier brésilien avait été vendu aux Black Cats pour 30 millions d’euros, comme souhaitait le faire Frank McCourt, alors Bruno Genesio aurait probablement fait ses valises après moins de deux mois passés à Marseille. Une telle décision de la part de l’entraîneur de l’OM, apprécié des supporters depuis son arrivée, aurait de toute évidence provoqué un tremblement de terre dans la cité phocéenne.
C’est pour cela que Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ont finalement réussi à convaincre Frank McCourt d’attendre cet hiver ou plus probablement l’été 2027 pour vendre Igor Paixao. Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2030, l’ailier brésilien de 26 ans disposera toujours d’une forte valeur marchande dans quelques mois. D’autant plus si Bruno Genesio parvient à le faire briller. Après un début de saison difficile, Igor Paixao semble sur le bon chemin avec 2 buts inscrits lors des 2 derniers matchs de Ligue 1 contre Angers et Le Havre. De quoi redonner le sourire à un Bruno Genesio qui n’est donc, comme cela avait été murmuré, pas passé loin du tout de poser sa démission et de quitter bien plus rapidement que prévu l’OM.