La démission de Genesio confirmée, l’OM a tremblé

L'OL est déjà cramé, Gonalons a très peur

« Mais bon… », « enfin bon… » : tu peux finir une phrase sans sous-entendre que tout le monde est idiot ? 😂 Et leogets vient de te rappeler ton pronostic d’une 8e place pour Lyon. Pour quelqu’un qui « claironne depuis mai » avoir tout prévu, ça fait un peu désordre… enfin bon.