L’OL en vente, l’Arabie Saoudite est sur le coup

Envoyez les offres, l’Olympique Lyonnais a été mis en vente et les premiers candidats se manifestent en vue du rachat. Et si l’Arabie Saoudite, longtemps annoncé sur l’OM, bifurquait vers l’OL ?

John Textor poussé vers la sortie, l’Olympique Lyonnais n’a aucune idée de quoi sera fait son avenir. Le cabinet Cork Gully en a désormais le contrôle administratif et doit trouver les meilleures solutions dans l’intérêt de ses créanciers. La vente de l’OL risque bien de devenir le gros sujet des prochains mois, car l’idée pour ceux qui ont prêté de l’argent à John Textor, est de continuer à rendre le club rhodanien attractif, tout en envisageant la meilleure vente possible.

Le PIF ou un autre investisseur saoudien ?

Pour le moment, Michele Kang en est toujours la présidente, et est chargée de faire du mieux possible avec des contraintes financières qui vont certainement devenir encore plus réelles cet été. Et dans le même temps, le bal des acheteurs a commencé. Si des fonds d’investissements sont cités, Le Progrès rappelle que l’Arabie Saoudite s’intéresse aussi au club lyonnais.

Le Royaume du Golfe avait frappé fort il y a quelques années en rachetant Newcastle, pour en faire un candidat aux places européennes en Angleterre. Mais ces derniers temps, les moyens financiers se sont réduits, le PIF (le fonds d’investissements de l’Arabie Saoudite) préférant se consacrer sur son propre championnat (la Saudi Pro League) et l’organisation de sa Coupe du monde en 2034.

Mais selon le quotidien de la région lyonnaise, l’opportunité de récupérer un club important d’un championnat qui reste majeur en Europe, et où le Qatar a déjà beaucoup investi, tente tout de même l’Arabie Saoudite. Il reste à savoir s’il s’agit du PIF, ou d’un autre fonds d’investissement capable aussi d’avoir des gros moyens et peut-être même plus d’ambition pour développer un club à racheter. Le fait que l’OL soit endetté jusqu’au cou ne dérangerait pas forcément le fonds saoudien, capable de balayer ce problème financier assez rapidement si l’intérêt devait se confirmer.

Cela reste pour le moment une première information en ce sens, mais le pied de nez serait énorme alors que l’Arabie Saoudite est citée depuis des années comme un possible repreneur de l’OM en cas de volonté de vendre de Frank McCourt.