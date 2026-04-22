John Textor - Botafogo
John Textor - Olympique Lyonnais

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

OL22 avr. , 18:00
parClaude Dautel
7
A l'initiative de John Textor, Botafogo avait déposé une requête devant un tribunal brésilien afin d'obtenir que l'OL rembourse les 21 millions d'euros que le club français devait, selon Textor, à l'équipe brésilienne. La justice a donné raison à JT.
La semaine dernière, la presse brésilienne avait annoncé que John Textor avait saisi le tribunal de l'État de Rio de Janeiro, l'homme d'affaires américain réclamant à l'Olympique Lyonnais de rembourser sous trois jours les trois virements faits par Botafogo à l'OL en mars 2025 dans le cadre d'une opération entre les deux clubs. Ce mercredi, O Globo annonce que la justice brésilienne a donné raison à John Textor et que l'OL devra verser ces 21 millions d'euros sous trois, mais la justice donne tout de même du temps au club de Michele Kang pour faire appel de cette première décision. Un appel qui ne devra cependant pas empêcher l'Olympique Lyonnais de payer une partie de ce qui est dû à Botafogo.

L'OL peut rembourser en six mensualités

« L'arrêt a été signé par le juge Leonardo de Castro Gomes, qui accorde à Lyon un délai de 15 jours ouvrables pour former un éventuel appel. Durant cette période, Lyon doit justifier du paiement de 30 % du montant dû et peut demander l'autorisation de régler le solde en six mensualités », précise le média brésilien suite à cette décision du tribunal brésilien. Reste désormais qu'il s'agit d'une décision prise au Brésil, qui doit encore être transmise à l'Olympique Lyonnais. De quoi relativiser l'urgence de cette décision de justice. Cependant, l'OL ne peut pas prendre cela à la légère, car la FIFA pourrait être saisie suite à cette condamnation en première instance. Si c'est le cas, alors le club de Ligue 1 risque une sanction sportive. Décidément, tel le sparadrap du Capitaine Haddock, John Textor n'est jamais très loin de l'actualité lyonnaise.
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Derniers commentaires

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

une semaine entre la plainte et le jugement? il a un pote juge au Brésil Johnny

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

Du site... je ne crois pas... mais plus intelligent que toi... au vu de ce que tu dis... tout le monde peut le penser. ^^

PSG : Luis Enrique a un énorme doute et c'est rare

L annee prochaine on prend bouaddi et manu koné au milieu et en def tati de nantes et ordonez et affaire réglée . ( alvarez pour l attaque ).

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

tu as raison tu es trop intelligent pour être sur ce site!!! Tu devrais d'ailleurs dégager ça ferais du bien a du monde^^

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

Quand je vois ce sondage... j'imagine bien les supporters du PSG et ceux de l'OM cliquer sur "Oui". Mdr

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