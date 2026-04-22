L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

A l'initiative de John Textor, Botafogo avait déposé une requête devant un tribunal brésilien afin d'obtenir que l'OL rembourse les 21 millions d'euros que le club français devait, selon Textor, à l'équipe brésilienne. La justice a donné raison à JT.

La semaine dernière, la presse brésilienne avait annoncé que John Textor avait saisi le tribunal de l'État de Rio de Janeiro, l'homme d'affaires américain réclamant à l'Olympique Lyonnais de rembourser sous trois jours les trois virements faits par Botafogo à l'OL en mars 2025 dans le cadre d'une opération entre les deux clubs. Ce mercredi, O Globo annonce que la justice brésilienne a donné raison à John Textor et que l'OL devra verser ces 21 millions d'euros sous trois, mais la justice donne tout de même du temps au club de Michele Kang pour faire appel de cette première décision. Un appel qui ne devra cependant pas empêcher l'Olympique Lyonnais de payer une partie de ce qui est dû à Botafogo.

L'OL peut rembourser en six mensualités