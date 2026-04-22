OL : Endrick fait une confession boulversante

Aussi doué soit-il, on oublie souvent qu'Endrick n'a que 19 ans et qu'il a quitté très tôt sa famille pour devenir footballeur professionnel. Loin des siens, l'avant-centre de l'OL avoue qu'il n'a pas oublié ses incroyables sacrifices faits par son père afin qu'il puisse jouer au foot.

Auteur d'un match éblouissant contre le Paris Saint-Germain (1 but et 1 passe décisive), Endrick a fait parler de lui au Brésil où les performances du jeune joueur prêté par le Real Madrid sont suivies avec attention. Cela alors qu'il est désormais certain qu'il sera bien dans le groupe de la Seleçao pour le Mondial 2026, que Carlo Ancelotti dévoilera bientôt. Si en France, on ne connaît pas si bien que cela Endrick, ce dernier vient de se confier au magazine sportif « The Players' Tribune ». Et il est notamment revenu sur sa tendre enfance, lui qui fêtera seulement ses 20 ans le 21 juillet prochain. Le natif de Taguatinga confie que sa famille était d'une extrême pauvreté et que cela l'a motivé pour devenir le footballeur qu'il est.

Le père d'Endrick était d'une extrême pauvreté

Témoignant de ce qu'il avait vécu, Endrick a confié que son père se passait parfois de manger afin que ses enfants puissent se nourrir à leur faim. « Mon père a souffert de la faim pour moi. Je lui ai promis de devenir professionnel pour qu'il ne manque jamais de rien (...) Il me disait qu'il n'avait plus faim, mais c'était pour que je puisse manger le peu qu'il restait », explique l'avant-centre brésilien. Une situation qui a poussé le joueur à se donner à fond pour le football et à ne pas céder aux sirènes de la tentation comme d'autres joueurs brésiliens l'ont malheureusement fait. Après avoir fait cette promesse à son père, à l'âge de 10 ans, Endrick a continué à progresser dans sa carrière au point de taper dans l'oeil du Real Madrid.

En 2024, Florentino Perez a accepté de signer un chèque de 48 millions d'euros pour faire venir Endrick de Palmeiras, son club formateur, alors que l'attaquant n'avait que 17 ans. Et désormais, même s'il a été prêté à l'Olympique Lyonnais en janvier dernier, Endrick gagne plus de 4 millions d'euros par mois. Un salaire payé en partie par le Real Madrid, et qui permet au joueur d'assurer des jours paisibles à son père. Un père qui suit de près la carrière d'Endrick, puisqu'on se souvient qu'en décembre dernier, il avait attaqué la direction des Merengues et Xabi Alonso pour le traitement réservé à son fils. Depuis qu'Endrick a rejoint l'OL, Douglas Sousa est visiblement calmé, d'autant qu'il sera bientôt grand-père.