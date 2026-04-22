Endrick une saison de plus à l'OL
Endrick et Lyon, ça peut durer

OL : Endrick fait une confession boulversante

OL22 avr. , 12:40
parClaude Dautel
4
Aussi doué soit-il, on oublie souvent qu'Endrick n'a que 19 ans et qu'il a quitté très tôt sa famille pour devenir footballeur professionnel. Loin des siens, l'avant-centre de l'OL avoue qu'il n'a pas oublié ses incroyables sacrifices faits par son père afin qu'il puisse jouer au foot.
Auteur d'un match éblouissant contre le Paris Saint-Germain (1 but et 1 passe décisive), Endrick a fait parler de lui au Brésil où les performances du jeune joueur prêté par le Real Madrid sont suivies avec attention. Cela alors qu'il est désormais certain qu'il sera bien dans le groupe de la Seleçao pour le Mondial 2026, que Carlo Ancelotti dévoilera bientôt. Si en France, on ne connaît pas si bien que cela Endrick, ce dernier vient de se confier au magazine sportif « The Players' Tribune ». Et il est notamment revenu sur sa tendre enfance, lui qui fêtera seulement ses 20 ans le 21 juillet prochain. Le natif de Taguatinga confie que sa famille était d'une extrême pauvreté et que cela l'a motivé pour devenir le footballeur qu'il est.

Le père d'Endrick était d'une extrême pauvreté

Témoignant de ce qu'il avait vécu, Endrick a confié que son père se passait parfois de manger afin que ses enfants puissent se nourrir à leur faim. « Mon père a souffert de la faim pour moi. Je lui ai promis de devenir professionnel pour qu'il ne manque jamais de rien (...) Il me disait qu'il n'avait plus faim, mais c'était pour que je puisse manger le peu qu'il restait », explique l'avant-centre brésilien. Une situation qui a poussé le joueur à se donner à fond pour le football et à ne pas céder aux sirènes de la tentation comme d'autres joueurs brésiliens l'ont malheureusement fait. Après avoir fait cette promesse à son père, à l'âge de 10 ans, Endrick a continué à progresser dans sa carrière au point de taper dans l'oeil du Real Madrid.
En 2024, Florentino Perez a accepté de signer un chèque de 48 millions d'euros pour faire venir Endrick de Palmeiras, son club formateur, alors que l'attaquant n'avait que 17 ans. Et désormais, même s'il a été prêté à l'Olympique Lyonnais en janvier dernier, Endrick gagne plus de 4 millions d'euros par mois. Un salaire payé en partie par le Real Madrid, et qui permet au joueur d'assurer des jours paisibles à son père. Un père qui suit de près la carrière d'Endrick, puisqu'on se souvient qu'en décembre dernier, il avait attaqué la direction des Merengues et Xabi Alonso pour le traitement réservé à son fils. Depuis qu'Endrick a rejoint l'OL, Douglas Sousa est visiblement calmé, d'autant qu'il sera bientôt grand-père.
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Derniers commentaires

OM : Daniel Riolo balance sur le vestiaire

D'accord avec lui. Quand tu rentres sur le terrain c'est avec l'envie de gagner et de battre l'adversaire. Sinon, tu restes à la maison.

OL : Prison pour le supporter qui avait frappé deux femmes

Lol pleure bien, vive ton maire de gauche , je le connaît pas mais je sais que les extreme droitard comme toi de ta ville doivent être dans le mal !!

OL : Prison pour le supporter qui avait frappé deux femmes

Toi tu viens de vérifier que le miroir réfléchit plus que toi. Et vu ton commentaire c'est le cas^^

OL : Endrick fait une confession boulversante

oui , oui ,nous avons tous remarqué l'erreur , elle est tellement énorme , ceci dit , en passant !

OL : Prison pour le supporter qui avait frappé deux femmes

Pas toutes Sergio... bien souvent cest huis clos ca dépend.. et oui en france pour accuser et condamner il faut des preuves... si le caractère raciste na pas ete reconnu cest donc qu'il n'y avait aucune preuve a ce sujet... après pas besoin d'avoir ete sur la lune pour comprendre le mobile de l'agression ,meme sans preuve ni aveu....juste du bon sens que visiblement tu n'as pas et aura jamais

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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