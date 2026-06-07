Le PSG contacté, le départ de Chevalier se confirme

Un an après son arrivée en provenance de Lille pour 40 millions d’euros, Lucas Chevalier est susceptible de quitter le PSG. Le gardien français de 24 ans est dans le viseur d’Aston Villa cet été.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain prenait la décision de miser sur Lucas Chevalier pour compenser le départ de Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat et qui a pris la direction de Manchester City. Fébrile durant la première partie de saison, l’ancien gardien du LOSC a perdu sa place au mois de décembre au profit d’un Matvey Safonov impressionnant et qui n’a plus jamais lâché son costume de numéro un.

Direction Aston Villa pour Chevalier ?

Un coup dur pour Chevalier, privé de temps de jeu et de Mondial avec la France. Conséquence directe, un départ cet été est d’actualité pour le jouer né à Calais. Son profil plaît encore à de nombreux clubs européens, malgré son échec au Paris SG. La preuve, le journaliste Romain Collet Gaudin nous apprend qu’Aston Villa est très intéressé par la possibilité de récupérer l’ancien Lillois au mercato

« Lucas Chevalier est dans la short list des derniers vainqueurs de la Ligue Europa » écrit notre confrère sur X. L’avenir d’Emiliano Martinez à Aston Villa n’est pas assuré et en cas de départ de l’Argentin, Unai Emery se verrait bien miser sur un gardien aux qualités différentes avec Lucas Chevalier, plus à l’aise dans le jeu au pied et surtout bien plus jeune que le champion du monde 2022.

Un autre joueur de l’effectif parisien ne laisse pas insensible l’état-major des Villans. Comme indiqué il y a déjà quelques semaines, Ibrahima Mbaye est dans le viseur du vainqueur de l’Europa League. Un accord est même proche d’être trouvé pour le transfert du jeune ailier parisien en direction d’Aston Villa.

Un package avec Mbaye ?