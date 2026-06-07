ICONSPORT_350033_0217 (1)

Le PSG contacté, le départ de Chevalier se confirme

PSG07 juin , 8:20
parCorentin Facy
0
Un an après son arrivée en provenance de Lille pour 40 millions d’euros, Lucas Chevalier est susceptible de quitter le PSG. Le gardien français de 24 ans est dans le viseur d’Aston Villa cet été.
L’été dernier, le Paris Saint-Germain prenait la décision de miser sur Lucas Chevalier pour compenser le départ de Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat et qui a pris la direction de Manchester City. Fébrile durant la première partie de saison, l’ancien gardien du LOSC a perdu sa place au mois de décembre au profit d’un Matvey Safonov impressionnant et qui n’a plus jamais lâché son costume de numéro un.

Direction Aston Villa pour Chevalier ?

Un coup dur pour Chevalier, privé de temps de jeu et de Mondial avec la France. Conséquence directe, un départ cet été est d’actualité pour le jouer né à Calais. Son profil plaît encore à de nombreux clubs européens, malgré son échec au Paris SG. La preuve, le journaliste Romain Collet Gaudin nous apprend qu’Aston Villa est très intéressé par la possibilité de récupérer l’ancien Lillois au mercato.
« Lucas Chevalier est dans la short list des derniers vainqueurs de la Ligue Europa » écrit notre confrère sur X. L’avenir d’Emiliano Martinez à Aston Villa n’est pas assuré et en cas de départ de l’Argentin, Unai Emery se verrait bien miser sur un gardien aux qualités différentes avec Lucas Chevalier, plus à l’aise dans le jeu au pied et surtout bien plus jeune que le champion du monde 2022.
Un autre joueur de l’effectif parisien ne laisse pas insensible l’état-major des Villans. Comme indiqué il y a déjà quelques semaines, Ibrahima Mbaye est dans le viseur du vainqueur de l’Europa League. Un accord est même proche d’être trouvé pour le transfert du jeune ailier parisien en direction d’Aston Villa.

Un package avec Mbaye ?

Il ne reste plus qu’à voir si Lucas Chevalier accompagnera son coéquipier sénégalais en Premier League. Sur le papier, la destination semble idéale afin de se relancer après une année chaotique en Ligue 1. Le PSG ne sera pas fermé à un départ de Lucas Chevalier, mais ne bradera pas non plus son jeune gardien international, un an seulement après avoir dépensé 40 millions pour le faire venir alors qu’il avait été fraichement élu meilleur gardien de Ligue 1 avec Lille en 2024-2025.
Articles Recommandés
Marquinhos ICONSPORT_277485_0127
Foot Mondial

L’énorme bourde de Marquinhos avant le Mondial

Davitashvili ICONSPORT_366387_0225
ASSE

L'ASSE reste en Ligue 2, il négocie déjà son départ

ICONSPORT_365182_0080
OL

Fabrizio Romano rassure le PSG et fait rêver l'OL

L'OM ne rassure pas les investisseurs
OM

OM : Un Lyonnais promu bras droit de McCourt

Fil Info

07 juin , 9:20
L’énorme bourde de Marquinhos avant le Mondial
07 juin , 9:00
L'ASSE reste en Ligue 2, il négocie déjà son départ
07 juin , 8:40
Fabrizio Romano rassure le PSG et fait rêver l'OL
07 juin , 8:00
OM : Un Lyonnais promu bras droit de McCourt
07 juin , 7:30
Brésil : Titulaire au Mondial, Endrick remercie l’OL
07 juin , 7:28
Programme TV des matchs amicaux de samedi
06 juin , 23:00
L’OM s’attaque à un défenseur à 35 millions
06 juin , 22:37
L’Allemagne vient à bout des Etats-Unis
06 juin , 22:30
OL : Michele Kang en guerre contre le fantôme de Textor

Derniers commentaires

OM : Un Lyonnais promu bras droit de McCourt

"...moi avec les avocats marseillais, lui avec les avocats lyonnais. On faisait des bringues de folie" A quand la même avec les copaings de foot01? Une soirée Lyonnais 🤝 Marseillais Reds13 qui Tweerk sur mon paf 😍

OM : Stéphane Richard prend trois mesures anti-Longoria

Oh non ! Reprenez votre argent, nous on est des vrais !

L’OM s’attaque à un défenseur à 35 millions

Quand on n'a pas un sou en poche,on tape des cibles qu'on peut toucher...J'ai peur que ce soit bien trop ambitieux pour vous les gars !

Discussions entamées, le Barça vient aider l'OL

13m€ pour l ol se serait cool

OL : Michele Kang en guerre contre le fantôme de Textor

Jimmy qui marque cette nuit, ça va faire plaisir aux Zinzins … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading