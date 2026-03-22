L’OL double Valence, il signe à Lyon jusqu’en 2030

L'OL a fait une trouvaille au Cameroun et a mis le paquet pour griller la concurrence et faire signer un contrat longue durée à Kemogne Phanuel, un prometteur défenseur central.

Plutôt en réussite dans son scouting ces derniers mois, soit depuis que Matthieu Louis-Jean supervise le recrutement, l’Olympique Lyonnais compte bien alimenter régulièrement son centre de formation et son équipe première avec de nouveaux talents. Si les jeunes lyonnais se font leur place dans l’équipe de Paulo Fonseca, l’OL apprécie le fait de puiser régulièrement au Cameroun. Ce sera encore le cas dans les prochaines semaines avec la venue quasiment bouclée de Kemogne Phanuel.

L'OL pioche directement en Afrique

Ce défenseur central de 19 ans a marqué les esprits lors de détections au pays des Lions Indomptables. Selon les informations d’Africa Foot, le jeune joueur formé au SIM’S de Bafoussam a crevé l’écran lors d’un tournoi mettant en avant les grands espoirs du pays. Résultat, Levante mais surtout Valence et l’OL ont fait le forcing pour le récupérer rapidement avant que d’autres clubs européens ne se manifestent.

Selon le média africain, le choix est désormais fait et c’est à l’OL que Phanuel va signer un contrat professionnel jusqu’en 2030 ou 2032 selon les différentes sources. Une belle marque de confiance pour une première aventure en Europe, et qui lui permettra d’intégrer le groupe professionnel, probablement à la reprise de la saison prochaine. Devenu international U20 au Cameroun, le défenseur central est pour le moment prévu pour renforcer l’équipe réserve qui évolue en National 3 par la suite, histoire de débuter son acclimatation au football européen.

Si l’OL a toujours possédé de nombreux joueurs africains, il est rare de voir le club rhodanien partir chercher directement des joueurs le continent africain. Mais ce choix stratégique permet en tout cas à Lyon de se renforcer avec un grand espoir pour une somme très loin des transferts en Europe.