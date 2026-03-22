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L’OL double Valence, il signe à Lyon jusqu’en 2030

OL22 mars , 12:00
parGuillaume Conte
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L'OL a fait une trouvaille au Cameroun et a mis le paquet pour griller la concurrence et faire signer un contrat longue durée à Kemogne Phanuel, un prometteur défenseur central.
Plutôt en réussite dans son scouting ces derniers mois, soit depuis que Matthieu Louis-Jean supervise le recrutement, l’Olympique Lyonnais compte bien alimenter régulièrement son centre de formation et son équipe première avec de nouveaux talents. Si les jeunes lyonnais se font leur place dans l’équipe de Paulo Fonseca, l’OL apprécie le fait de puiser régulièrement au Cameroun. Ce sera encore le cas dans les prochaines semaines avec la venue quasiment bouclée de Kemogne Phanuel.

L'OL pioche directement en Afrique

Ce défenseur central de 19 ans a marqué les esprits lors de détections au pays des Lions Indomptables. Selon les informations d’Africa Foot, le jeune joueur formé au SIM’S de Bafoussam a crevé l’écran lors d’un tournoi mettant en avant les grands espoirs du pays. Résultat, Levante mais surtout Valence et l’OL ont fait le forcing pour le récupérer rapidement avant que d’autres clubs européens ne se manifestent.
Selon le média africain, le choix est désormais fait et c’est à l’OL que Phanuel va signer un contrat professionnel jusqu’en 2030 ou 2032 selon les différentes sources. Une belle marque de confiance pour une première aventure en Europe, et qui lui permettra d’intégrer le groupe professionnel, probablement à la reprise de la saison prochaine. Devenu international U20 au Cameroun, le défenseur central est pour le moment prévu pour renforcer l’équipe réserve qui évolue en National 3 par la suite, histoire de débuter son acclimatation au football européen.
Si l’OL a toujours possédé de nombreux joueurs africains, il est rare de voir le club rhodanien partir chercher directement des joueurs le continent africain. Mais ce choix stratégique permet en tout cas à Lyon de se renforcer avec un grand espoir pour une somme très loin des transferts en Europe.

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Très clairement il est le meilleur à son poste et peut concurrencer pas mal d'ailiers et de milieux. Il mérite le top 5 B.O ❤️

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Si on ne fait pas le con avec lui il restera et un bon bout de temps notre joyau ❤️‍🔥

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Bon, il yen a qui seront content, le retour du 4/3/3. Allez, je signe un match nul minium face à une équipe qui est en forme en ce moment.

L'OL rétrogradé, John Textor a encore magouillé !

Pour city ca parle pas de retrogration amnitractif, on parle plutôt un retrait de point de 60 point, ca deviendrai une retrogration sportivement, donc les Émirats ne peuvent rien faire si c'est sportivement

Vinicius Jr humilié au MMA (vidéo)

C'est logique de siffler des merdeux pareils

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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