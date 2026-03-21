Deal à 60 ME, l'OL sort le champagne

L’Olympique Lyonnais a vendu Georges Mikautadze à Villarreal en toute fin du dernier mercato estival. Le Géorgien réalise une très belle saison en Espagne. De quoi attirer l’œil d’un géant de Premier League.

L’Olympique Lyonnais a dû faire des sacrifices lors du dernier mercato estival. Si Georges Mikautadze voulait rester dans le Rhône, il a finalement rejoint Villarreal dans le cadre d’un transfert qui aura rapporté à l’ OL 36 millions d’euros, dont 5 millions de bonus. Une très belle opération financière, même si le départ du Lyonnais a laissé un grand vide chez les Gones.

Par ailleurs, dans le cadre de ce transfert, l’Olympique Lyonnais avait inclus un intéressement de 10 % sur une éventuelle revente. Cela tombe bien : Mikautadze pourrait déjà quitter la banlieue de Valence dans quelques mois.

Mikautadze, l'OL peut faire une belle affaire

Selon les dernières informations de Fichajes, Tottenham est en effet très intéressé par l’idée de recruter le joueur de 25 ans. Les Spurs seraient même disposés à offrir 60 millions d’euros à Villarreal CF pour s’attacher les services de Georges Mikautadze. Un montant que le club espagnol aurait du mal à refuser.

Reste à savoir si cette destination plairait au Géorgien, mais aussi si les Spurs resteront en Premier League la saison prochaine. Rien n’est assuré, et tout porte à croire que les Londoniens auraient du mal à séduire des joueurs du calibre de Mikautadze en cas de descente à l’échelon inférieur.

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En tout cas, l’Olympique Lyonnais va suivre ce dossier de près, car les Gones pourraient bien récupérer des millions précieux dans la revente de leur ancien joueur à Tottenham.

Les Rhodaniens ont une fin de saison difficile à gérer : la récente élimination en Ligue Europa face au Celta Vigo a plongé un peu plus le club dans le doute. Attention à ne pas tout perdre, alors que les Lyonnais visent toujours le Top 4 en Ligue 1.