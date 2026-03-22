OL : Corentin Tolisso recoit trois offres époustouflantes

A un an de la fin de son contrat avec l'OL, Corentin Tolisso pourrait s'offrir un dernier gros contrat. Le milieu de terrain lyonnais suscite un énorme intérêt en Premier League.

Corentin Tolisso n'a beau pas avoir les valeurs de Didier Deschamps, les performances du milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais avec son club ne sont pas passées inaperçues de l'autre côté de la Manche. Même si l'OL connaît un gros passage à vide, Tolisso est plutôt à la hauteur, et en plus il semble être définitivement débarrassé des soucis qui avaient gâché en partie son retour à Lyon. C'est pour cela que le média anglais SportBoom révèle que trois clubs, et non des moindres, seraient entrés en contact avec l'entourage de Corentin Tolisso afin de savoir si le joueur de 31 ans serait intéressé par un contrat à partir de la saison prochaine.

Les trois équipes de Premier League qui souhaitent faire venir Corentin Tolisso sont Tottenham, Aston Villa et Newcastle. Selon nos confrères anglais, pour céder leur capitaine, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais réclameraient 30 millions d'euros. Une somme assez énorme dans la mesure ù Coco Tolisso va entrer dans l'ultime année de son contrat et que s'il ne prolonge pas, il sera libre dans un an. Pour l'OL, laisser partir l'un des derniers Gones pure souche aurait un sacré avantage, c'est de se libérer d'un très gros salaire. Revenu libre à Lyon après son passage au Bayern Munich en 2022, Corentin Tolisso avait obtenu un salaire de 5,4 millions d'euros par an. Et dans le contexte financier actuel, surtout si l'équipe de Paulo Fonseca ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des champions, alors le départ du milieu de terrain peut être une solution raisonnable pour tout le monde.

Apparu très touché après l'élimination de son équipe en Europa League, Corentin Tolisso pourrait renouer avec l'Europe et à la Ligue des champions du côté d'Aston Villa, qui, selon nos confrères, a l'avantage dans ce dossier grâce à ce ticket pour la C1. Au contraire des Spurs qui ne joueront pas l'Europe, ce qui semble rédhibitoire ou presque. Ce qui est certain, c'est que si Tolisso quitte l'OL en fin de saison, c'est une énorme page de l'histoire du club qui se tournera.