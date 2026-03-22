Corentin Tolisso sur le départ
Corentin Tolisso - Olympique Lyonnais

OL : Corentin Tolisso recoit trois offres époustouflantes

OL22 mars , 9:00
parClaude Dautel
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A un an de la fin de son contrat avec l'OL, Corentin Tolisso pourrait s'offrir un dernier gros contrat. Le milieu de terrain lyonnais suscite un énorme intérêt en Premier League.
Corentin Tolisso n'a beau pas avoir les valeurs de Didier Deschamps, les performances du milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais avec son club ne sont pas passées inaperçues de l'autre côté de la Manche. Même si l'OL connaît un gros passage à vide, Tolisso est plutôt à la hauteur, et en plus il semble être définitivement débarrassé des soucis qui avaient gâché en partie son retour à Lyon. C'est pour cela que le média anglais SportBoom révèle que trois clubs, et non des moindres, seraient entrés en contact avec l'entourage de Corentin Tolisso afin de savoir si le joueur de 31 ans serait intéressé par un contrat à partir de la saison prochaine.
Les trois équipes de Premier League qui souhaitent faire venir Corentin Tolisso sont Tottenham, Aston Villa et Newcastle. Selon nos confrères anglais, pour céder leur capitaine, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais réclameraient 30 millions d'euros. Une somme assez énorme dans la mesure ù Coco Tolisso va entrer dans l'ultime année de son contrat et que s'il ne prolonge pas, il sera libre dans un an. Pour l'OL, laisser partir l'un des derniers Gones pure souche aurait un sacré avantage, c'est de se libérer d'un très gros salaire. Revenu libre à Lyon après son passage au Bayern Munich en 2022, Corentin Tolisso avait obtenu un salaire de 5,4 millions d'euros par an. Et dans le contexte financier actuel, surtout si l'équipe de Paulo Fonseca ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des champions, alors le départ du milieu de terrain peut être une solution raisonnable pour tout le monde.
Apparu très touché après l'élimination de son équipe en Europa League, Corentin Tolisso pourrait renouer avec l'Europe et à la Ligue des champions du côté d'Aston Villa, qui, selon nos confrères, a l'avantage dans ce dossier grâce à ce ticket pour la C1. Au contraire des Spurs qui ne joueront pas l'Europe, ce qui semble rédhibitoire ou presque. Ce qui est certain, c'est que si Tolisso quitte l'OL en fin de saison, c'est une énorme page de l'histoire du club qui se tournera.
C. Tolisso

C. Tolisso

FranceFrance Âge 31 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
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Buts4
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs23
Buts7
Passes décisives1
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge0
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Derniers commentaires

L'OL rétrogradé, John Textor a encore magouillé !

si nous on le merite on se demande ou devrait finir marseille ..

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Ohhh oui puisse cela arriver , il le mériterai, pas tous mais beaucoup d'entre eux..

L'OL rétrogradé, John Textor a encore magouillé !

si c'est averé il faudrait que l'ol poursuive textor personnelement et ses holdings pour abus de biens sociaux l'argument est simple "vous avez utilisé l'argent et la signature de l'ol pour enrichir botafogo et nottingham sans que l'ol n'en retire de benefice".... On peut aussi partir sur un conflit d'interet textor ayant signé des contrats desavantageux volontairement pour l'ol et favorisant ses autres actifs .. L'ol pourrait aussi demander toutes les sommes percues par botafogo meme si elle sont loin d'arriver au 120M pour rembourser les dettes d'affacturage ... En tout cas ares doit se retourner dans tous les sens avec cette histoire de fou... l'ol n'a pas les capitaux pour effacer 120M si l'histoire se prolonge la dncg pourrait effectivement prononcer la faillit ou la retrogradation administrative du club... L'ol est victime du systeme mais ca risque d'etre tres tres compliqué pour s'en remettre bonne chance a michele kang pour se combat qui va surement finir devant les tribunaux

Le Sénégal exclu 10 ans, l'ultimatum terrible de la CAF

La rétrocession du titre au Maroc est une peine suffisament lourde bien que juste pas besoin d'en rajouter.

Le PSG et les coups de pouce de la VAR, c'est trop pour Nice

Admettons ? Mais son joueur expulsé fait plusieurs fautes qui méritait déjà jaune Sansom limite souvent etc .... J'ai vu des matches beaucoup plus orienté que celui-là

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Lens
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4
O. Lyonnais
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5
LOSC Lille
4426135840337
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Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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