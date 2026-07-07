L'OL déchaîné au mercato, un crack finlandais visé
Paulo Fonseca

L'OL déchaîné au mercato, un crack finlandais visé

OL07 juil. , 10:40
parHadrien Rivayrand
4
Ajouter comme source préférée sur Google
L'OL n'en a pas encore terminé avec son mercato estival. Le club rhodanien souhaite notamment renforcer son milieu de terrain et un profil plait beaucoup en Suède.
L'Olympique Lyonnais veut se donner les moyens de réussir sa saison. Malgré des finances encore dans le rouge, la direction des Gones a ciblé plusieurs profils précis afin d'améliorer et d'étoffer l'effectif de Paulo Fonseca. L'entraîneur portugais sait que l'OL devra gérer un calendrier chargé avec plusieurs compétitions au programme. L'objectif principal sera même de décrocher une qualification pour la prochaine Ligue des champions.
Le mercato estival a déjà bien démarré pour l'OL avec plusieurs recrues officialisées. Et un autre joueur pourrait prochainement rejoindre le Rhône : Matias Siltanen.

Siltanen, une nouvelle pépite bientôt à l'OL ? 

Selon les informations de Pete O'Rourke, les pensionnaires du Groupama Stadium font en effet partie des clubs intéressés par le jeune talent de Djurgårdens IF. Âgé de seulement 19 ans, le Finlandais suscite de nombreuses convoitises, notamment en France. En plus de l'Olympique Lyonnais, Toulouse est également sur le dossier. Le club toulousain a même déjà transmis une offre afin de convaincre Djurgårdens de céder Siltanen. L'international finlandais Espoirs (U21) va désormais prendre le temps de la réflexion. De son côté, Lyon va également transmettre une offre dans les prochaines heures qui pourrait faire mouche.

Lire aussi

L'OL veut Chermiti, Michele Kang dépouilléeL'OL veut Chermiti, Michele Kang dépouillée
Le natif de Kuopio est encore sous contrat avec son club jusqu'en décembre 2027. Djurgårdens espère récupérer près de 10 millions d'euros dans cette opération jugée comme décisive. Une somme importante pour les finances lyonnaises, mais qui pourrait être justifiée au regard du potentiel d'un joueur promis à un très bel avenir au plus haut niveau. Les prochaines heures s'annoncent cruciales dans ce dossier chaud du mercato estival lyonnais. Rafler Siltanen serait un énorme message envoyé à la concurrence en Ligue 1 et aux fans rhodaniens avant le début de la nouvelle saison.
Articles Recommandés
Genesio Lexige A Lom Richard Ne Va Pas Aimer
OM

Genesio l'exige à l'OM, Richard ne va pas aimer

Paris Sportifs La Cote De France Maroc Multipliee Par 10
Paris Sportifs

Paris Sportifs : La cote de France-Maroc multipliée par 10 !

Brahimi Signe Le Mans Surprend Deja Tout Le Monde
Le Mans

Brahimi signe, Le Mans surprend déjà tout le monde

Le Portugal Elimine Le Psg Ne Pleure Pas
PSG

Le Portugal éliminé, le PSG ne pleure pas

Fil Info

07 juil. , 12:00
Genesio l'exige à l'OM, Richard ne va pas aimer
07 juil. , 11:40
Paris Sportifs : La cote de France-Maroc multipliée par 10 !
07 juil. , 11:20
Brahimi signe, Le Mans surprend déjà tout le monde
07 juil. , 11:00
Le Portugal éliminé, le PSG ne pleure pas
07 juil. , 10:20
PSG : Il rêve de quitter Paris, son agent est dépité
07 juil. , 10:19
Liam Rosenior nouvel entraîneur du PFC jusqu'en 2028 (officiel)
07 juil. , 10:02
TV : France - Maroc, à quelle heure et sur quelles chaines ?
07 juil. , 10:00
OM : Mason Greenwood, la photo qui fait taire les rageux
07 juil. , 9:40
L'ASSE refuse de brader ses deux stars

Derniers commentaires

« Avant moi », Cristiano Ronaldo justifie son 6e raté

Je trolle un peu mais Il a surtout jouer que 25 minutes dans la Finale de l'Euro gagné. C'était peut-etre ça le secret...

OM : Mason Greenwood, la photo qui fait taire les rageux

quand tu arrêteras de te cacher derrière un pseudo pour insulter les gens , et donc ton attitude de sous-homme (ou sous femme) ? ^^ Tu dois trouver ça marrant mais c'est juste nul haha ... et pathétique ;)

La sénatrice paraguayenne veut poursuivre Mbappé en justice

🤣🤣🤣🤣🤣

La sénatrice paraguayenne veut poursuivre Mbappé en justice

Merci pour le lien. C'est dommage que ce soit ses propos à elle qu'on diffuse le plus. Ça laisse penser que personne n'a réagi et que MBappé est tout seul à se défendre alors que ce n'est pas le cas.

L'OL déchaîné au mercato, un crack finlandais visé

C'est clair je me régale a les voir se chambrer et déconner lors de cette prépa. La dynamique de la saison dernière semble se poursuivre y compris avec les nouveaux. Ca fait super plaisir. T'as l'impression que tu pourrais y a intégré le pire con qu'il deviendrait déconneur. Si on prend les exemples de nos concurrents y a tout a reconstruire de leur coté niveau état d'esprit. J'ai l'impression que dans ce domaine on a pris un peu d'avance.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading