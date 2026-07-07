L'OL déchaîné au mercato, un crack finlandais visé

L'OL n'en a pas encore terminé avec son mercato estival. Le club rhodanien souhaite notamment renforcer son milieu de terrain et un profil plait beaucoup en Suède.

L'Olympique Lyonnais veut se donner les moyens de réussir sa saison. Malgré des finances encore dans le rouge, la direction des Gones a ciblé plusieurs profils précis afin d'améliorer et d'étoffer l'effectif de Paulo Fonseca. L'entraîneur portugais sait que l' OL devra gérer un calendrier chargé avec plusieurs compétitions au programme. L'objectif principal sera même de décrocher une qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Le mercato estival a déjà bien démarré pour l'OL avec plusieurs recrues officialisées. Et un autre joueur pourrait prochainement rejoindre le Rhône : Matias Siltanen.

Siltanen, une nouvelle pépite bientôt à l'OL ?

Selon les informations de Pete O'Rourke, les pensionnaires du Groupama Stadium font en effet partie des clubs intéressés par le jeune talent de Djurgårdens IF. Âgé de seulement 19 ans, le Finlandais suscite de nombreuses convoitises, notamment en France. En plus de l'Olympique Lyonnais, Toulouse est également sur le dossier. Le club toulousain a même déjà transmis une offre afin de convaincre Djurgårdens de céder Siltanen. L'international finlandais Espoirs (U21) va désormais prendre le temps de la réflexion. De son côté, Lyon va également transmettre une offre dans les prochaines heures qui pourrait faire mouche.