L'OL déchaîné au mercato, un crack finlandais visé

Je trolle un peu mais Il a surtout jouer que 25 minutes dans la Finale de l'Euro gagné. C'était peut-etre ça le secret...
quand tu arrêteras de te cacher derrière un pseudo pour insulter les gens , et donc ton attitude de sous-homme (ou sous femme) ? ^^ Tu dois trouver ça marrant mais c'est juste nul haha ... et pathétique ;)
🤣🤣🤣🤣🤣
Merci pour le lien. C'est dommage que ce soit ses propos à elle qu'on diffuse le plus. Ça laisse penser que personne n'a réagi et que MBappé est tout seul à se défendre alors que ce n'est pas le cas.
C'est clair je me régale a les voir se chambrer et déconner lors de cette prépa. La dynamique de la saison dernière semble se poursuivre y compris avec les nouveaux. Ca fait super plaisir. T'as l'impression que tu pourrais y a intégré le pire con qu'il deviendrait déconneur. Si on prend les exemples de nos concurrents y a tout a reconstruire de leur coté niveau état d'esprit. J'ai l'impression que dans ce domaine on a pris un peu d'avance.
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