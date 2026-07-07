Le Portugal éliminé, le PSG ne pleure pas

Le Portugal s'est fait éliminer de la Coupe du monde par l'Espagne ce lundi. Une bonne nouvelle sur le papier pour le PSG, qui va pouvoir récupérer ses joueurs.

Le Portugal ne sera pas champion du monde cette année encore. Les hommes de Roberto Martínez se sont en effet inclinés face à l'Espagne en toute fin de rencontre. Une issue frustrante pour des Lusitaniens qui auront longtemps tenu tête à la Roja. Cette élimination du Portugal fait déjà beaucoup parler dans le pays. Mais s'il y a bien un club qui peut se réjouir de ce résultat, c'est le Paris Saint-Germain . Le club de la capitale va pouvoir récupérer ses joueurs afin de préparer au mieux la saison à venir.

Le PSG souffle, le Portugal a mal

Vitinha, Nuno Mendes et João Neves sont désormais en vacances et auront le temps de récupérer avant de retrouver l'entraînement du PSG. Luis Enrique devrait pouvoir compter sur eux dès le début du nouvel exercice, qui débutera par un choc en Supercoupe d'Europe le 12 août prochain face à Aston Villa. La saison aura été particulièrement longue pour les joueurs du Paris Saint-Germain.

Si Nuno Mendes aura plutôt réussi sa Coupe du monde en Amérique du Nord, ce n'est pas forcément le cas de João Neves et Vitinha, apparus plus émoussés que d'habitude. Ils devront désormais récupérer et recharger les batteries avant de se projeter sur une nouvelle saison qui s'annonce ambitieuse et excitante à Paris.