Brahimi signe, Le Mans surprend déjà tout le monde

Le Mans évoluera en Ligue 1 la saison prochaine et compte bien assurer rapidement son maintien. Billal Brahimi va pouvoir aider les Manceaux dans cette mission.

La Ligue 1 retrouvera Le Mans la saison prochaine après plusieurs années d’absence. Le MUC ne compte pas faire de la figuration dans l’élite du football français et se montre ambitieux sur le marché des transferts. L’objectif est notamment de réaliser de belles opérations avec des joueurs disposant déjà d’une solide expérience du haut niveau. Parmi les profils qui plaisaient particulièrement à la direction mancelle figurait Billal Brahimi. L’ancien joueur de Nice a été convaincu de revenir dans un club qui compte beaucoup pour lui.

Brahimi, Le Mans frappe fort au mercato

Ces dernières heures, le MUC a en effet officialisé la signature de l’international algérien de 26 ans. Brahimi a paraphé un contrat de deux saisons, assorti d’une année supplémentaire en option. Il espère ainsi relancer sa carrière et retrouver de la stabilité avec Le Mans.

Les derniers mois ont été compliqués pour le natif de Paris. Après une expérience très décevante à Santos, au Brésil, il a ensuite rejoint le Portugal en prêt du côté d’Estrela. Une aventure qui ne lui a pas non plus permis de retrouver pleinement son meilleur niveau. De retour en France, il aura désormais l’opportunité d’évoluer en Ligue 1 et de montrer une nouvelle fois l’étendue de ses qualités. Un pari qui pourrait s’avérer gagnant pour toutes les parties, dans un club qui souhaite également s’installer durablement dans l’élite.

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