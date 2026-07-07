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Billal Brahimi

Brahimi signe, Le Mans surprend déjà tout le monde

Le Mans07 juil. , 11:20
parHadrien Rivayrand
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Le Mans évoluera en Ligue 1 la saison prochaine et compte bien assurer rapidement son maintien. Billal Brahimi va pouvoir aider les Manceaux dans cette mission.
La Ligue 1 retrouvera Le Mans la saison prochaine après plusieurs années d’absence. Le MUC ne compte pas faire de la figuration dans l’élite du football français et se montre ambitieux sur le marché des transferts. L’objectif est notamment de réaliser de belles opérations avec des joueurs disposant déjà d’une solide expérience du haut niveau. Parmi les profils qui plaisaient particulièrement à la direction mancelle figurait Billal Brahimi. L’ancien joueur de Nice a été convaincu de revenir dans un club qui compte beaucoup pour lui.

Brahimi, Le Mans frappe fort au mercato 

Ces dernières heures, le MUC a en effet officialisé la signature de l’international algérien de 26 ans. Brahimi a paraphé un contrat de deux saisons, assorti d’une année supplémentaire en option. Il espère ainsi relancer sa carrière et retrouver de la stabilité avec Le Mans.
Les derniers mois ont été compliqués pour le natif de Paris. Après une expérience très décevante à Santos, au Brésil, il a ensuite rejoint le Portugal en prêt du côté d’Estrela. Une aventure qui ne lui a pas non plus permis de retrouver pleinement son meilleur niveau. De retour en France, il aura désormais l’opportunité d’évoluer en Ligue 1 et de montrer une nouvelle fois l’étendue de ses qualités. Un pari qui pourrait s’avérer gagnant pour toutes les parties, dans un club qui souhaite également s’installer durablement dans l’élite.

Lire aussi

L1 : Patrick Videira refuse Lens et reste au MansL1 : Patrick Videira refuse Lens et reste au Mans
Le Mans n’a pas terminé son mercato et continuera de rechercher des profils capables d’apporter une réelle plus-value à l’effectif de Patrick Videira. La saison débutera le 22 août par la réception du Stade Brestois pour le MUC. Un premier rendez-vous abordable sur le papier, qui pourrait idéalement lancer l’exercice.
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quand tu arrêteras de te cacher derrière un pseudo pour insulter les gens , et donc ton attitude de sous-homme (ou sous femme) ? ^^ Tu dois trouver ça marrant mais c'est juste nul haha ... et pathétique ;)

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🤣🤣🤣🤣🤣

La sénatrice paraguayenne veut poursuivre Mbappé en justice

Merci pour le lien. C'est dommage que ce soit ses propos à elle qu'on diffuse le plus. Ça laisse penser que personne n'a réagi et que MBappé est tout seul à se défendre alors que ce n'est pas le cas.

L'OL déchaîné au mercato, un crack finlandais visé

C'est clair je me régale a les voir se chambrer et déconner lors de cette prépa. La dynamique de la saison dernière semble se poursuivre y compris avec les nouveaux. Ca fait super plaisir. T'as l'impression que tu pourrais y a intégré le pire con qu'il deviendrait déconneur. Si on prend les exemples de nos concurrents y a tout a reconstruire de leur coté niveau état d'esprit. J'ai l'impression que dans ce domaine on a pris un peu d'avance.

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La meuf qui essai de s'en sortir comme elle peux en disant que Mbappe s'en prend a elle juste parceque c'est une femme........

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