OM : Mason Greenwood, la photo qui fait taire les rageux

L'OM a fait sa reprise, et cela s'est parfaitement passé. La photo mise en avant par le club avec Bruno Genesio et Mason Greenwood a fait son effet.

40 jours se sont écoulés depuis que Mason Greenwood a pour la première fois discuté avec Gian Piero Gasperini, l’entraineur de la Roma, au sujet d’une possible arrivée dans la capitale italienne. Depuis, l’attaquant anglais a été annoncé à la Louve bien évidemment, mais aussi à Fenerbahçe et à l’Atlético Madrid. Mais les offres concrètes sont rares et maintenant que l’OM a laissé passer la DNCG et l’UEFA tout en acceptant les sanctions, les dirigeants marseillais ne veulent pas brader le joueur à la plus forte valeur marchande du club. Surtout quand Manchester United va récupérer 40 % de son futur transfert.

Mais l’été s’écoule, et l’OM ne voit rien venir de concret, alors que le joueur anglais possède des accords avec ses possibles futurs clubs. De quoi l’inciter à aller au clash avec Marseille pour faire accélérer son départ ? C’est ce qui se murmurait à l’approche de la reprise dans la cité phocéenne. Mais le club olympien a immédiatement mis en avant sur ses réseaux une photo de Mason Greenwood donnant l’accolade à Bruno Genesio pour cette reprise.

Greenwood qui reste, les supporters en rêvent

Un cliché qui a ravi les supporters marseillais, certains étant persuadés que l’Anglais peut encore rester à l’OM cette saison, et marquer beaucoup de but pour son club avec le changement d’entraîneur. « Faut le convaincre de rester », « Voilà, Mason reste », « Il est bien là, encore une fake news », « il est là notre meilleur buteur », « Ils sont où les rageux qui annonçaient le boycott ? », ont lancé les fans du club marseillais.

Ainsi, comme le note La Provence, aucun absent n’était à constater pour cette reprise qui s’est résumée à un rendez-vous sur le terrain pour une partie du groupe, et des tests médicaux pour l’autre, et inversement pour ne pas trop surcharger de travail cette reprise sous une forte chaleur. En tout cas, même si l’OM a besoin d’une grosse vente, voir Mason Greenwood est bien un rêve avoué chez les supporters du club phocéen.