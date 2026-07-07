Liam Rosenior nouvel entraîneur du PFC jusqu'en 2028 (officiel)

Le Paris FC tient son nouveau coach. Liam Rosenior est en effet le nouvel entraineur du club de la capitale. L'Anglais a signé son contrat jusqu'en juin 2028 et remplacera Antoine Kombouaré.

Antoine Arnault, représentant de la famille Arnault, propriétaire du Paris FC, a notamment réagi à cette nomination :

« Ma famille et moi sommes très heureux d’accueillir Liam dans notre club et de le voir revenir dans notre championnat, en France. J’ai toujours été séduit par sa philosophie de jeu et par ce qu’il bâtissait avec ses équipes, souvent composées de jeunes joueurs. »