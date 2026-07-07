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Liam Rosenior nouvel entraîneur du PFC jusqu'en 2028 (officiel)

Paris FC07 juil. , 10:19
parHadrien Rivayrand
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Le Paris FC tient son nouveau coach. Liam Rosenior est en effet le nouvel entraineur du club de la capitale. L'Anglais a signé son contrat jusqu'en juin 2028 et remplacera Antoine Kombouaré.
Antoine Arnault, représentant de la famille Arnault, propriétaire du Paris FC, a notamment réagi à cette nomination :
« Ma famille et moi sommes très heureux d’accueillir Liam dans notre club et de le voir revenir dans notre championnat, en France. J’ai toujours été séduit par sa philosophie de jeu et par ce qu’il bâtissait avec ses équipes, souvent composées de jeunes joueurs. »
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quand tu arrêteras de te cacher derrière un pseudo pour insulter les gens , et donc ton attitude de sous-homme (ou sous femme) ? ^^ Tu dois trouver ça marrant mais c'est juste nul haha ... et pathétique ;)

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🤣🤣🤣🤣🤣

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Merci pour le lien. C'est dommage que ce soit ses propos à elle qu'on diffuse le plus. Ça laisse penser que personne n'a réagi et que MBappé est tout seul à se défendre alors que ce n'est pas le cas.

L'OL déchaîné au mercato, un crack finlandais visé

C'est clair je me régale a les voir se chambrer et déconner lors de cette prépa. La dynamique de la saison dernière semble se poursuivre y compris avec les nouveaux. Ca fait super plaisir. T'as l'impression que tu pourrais y a intégré le pire con qu'il deviendrait déconneur. Si on prend les exemples de nos concurrents y a tout a reconstruire de leur coté niveau état d'esprit. J'ai l'impression que dans ce domaine on a pris un peu d'avance.

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